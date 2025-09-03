LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

'Më qëlluan me armë’, policia shpall në kërkim dy adoleshentë në Krujë pas denoncimit të 27-vjeçarit

Lajmifundit / 3 Shtator 2025, 14:51
Aktualitet

'Më qëlluan me armë’, policia shpall në

Dy adoleshentë në Krujë, të cilët dyshohet se kanë qëlluar me armë në drejtim të një 27-vjeçari, janë shpallur në kërkim nga policia.

Ka qenë vetë 27-vjeçari, i cili kallëzoi në Policinë e Krujës se një 17-vjeçar dhe një 18-vjeçar qëlluan me armë zjarri në drejtim të tij pas një sherri. Por fatmirësisht nuk pati të dëmtuar nga kjo ngjarje.

Njoftimi i Policisë:

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Krujë shpallën në kërkim 2 shtetas të moshave 17 vjeç dhe 18 vjeç, pasi ka kallëzuar një 27-vjeçar, se për motive të dobëta, kanë qëlluar në drejtim të tij, me armë zjarri, por pa shkaktuar dëmtime.

Punohet për kapjen e 2 shtetasve, si dhe për verifikimin e kallëzimit dhe rrethanave të tjera të rastit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion