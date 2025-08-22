LEXO PA REKLAMA!

“Pashë babin të godiste mamin me thikë”, zbardhet dëshmia e njërit prej fëmijëve të 36-vjeçares

Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 14:15
Aktualitet

“Pashë babin të godiste mamin me thikë”, zbardhet

Një ngjarje e rëndë familjare ka ndodhur në Volos të Greqisë, ku një shtetas shqiptar, 40 vjeç, goditi me thikë për vdekje gruan e tij 36-vjeçare. Viktima pësoi lëndime në qafë dhe shpinë, ndërsa autori u largua nga vendngjarja dhe policia ka nisur kërkimin për kapjen e tij.

Katër fëmijët e çiftit, të moshës 5 deri në 18 vjeç, ishin dëshmitarë të tragjedisë. Vajza e madhe, 16-vjeçare, tregoi se prindërit kishin grindje të shpeshta dhe se babai ishte xheloz ndaj nënës së saj. Ajo përshkroi se mëngjesin e ngjarjes, ndërsa familja ishte në shtëpi, shpërtheu një tjetër konflikt dhe babai rrëmbeu thikën, duke e goditur gruan.

“E pashë babin duke e therur mamin me thikë,” deklaroi një nga fëmijët e saj për policinë, duke rrëfyer momentet e tmerrshme që panë.

Autori, me profesion ndërtues, u largua me vrap nga pallati, duke u zhvendosur në rrugën Gladstonos. Sipas mediave vendase, nuk ka pasur histori të dhunës në familje, megjithatë ai kishte probleme të mëparshme me përdorimin e drogës dhe kishte tentuar vetëvrasjen në qershor.

Policia greke vijon operacionin për gjetjen dhe arrestimin e autorit të krimit.

