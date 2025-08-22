Ilir Meta mbetet në qeli, GJKKO zbardh arsyet e rrëzimit të kërkesës për lehtësim të masës së sigurisë
Ilir Meta do të vazhdojë të qëndrojë në qeli, pavarësisht kërkesës së tij për lehtësim të masës së sigurisë. Kreu i Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim mbahet në qeli që prej tetorit të kaluar, pas marrjes së tij në hetim nga SPAK për aferën CEZ-DIA dhe lobimin e LSI-së në SHBA.
Gjyqtari Erjon Çela, në arsyetimet e vendimit të GJKKO-së, shpjegon se ish-presidenti duhet të qëndrojë i ndaluar për shkak të rrezikut për të prishur prova dhe për të intimiduar dëshmitarët, çka bie ndesh me pretendimet e mbrojtjes. Vendimi sqaron arsyet pse kërkesa për lehtësimin e masës nuk u pranua.
“Gjykatat kanë vlerësuar se në rastin konkret evidentohet prania e rrethanave nga të cilat krijohet vlerësimi se ka rrezik eminent që liria e pakushtëzuar me masë sigurimi e kërkuesit (të pandehurit) Ilir Metaj mundet të helmojë provat apo mundet të riskojë gjetjen dhe fiksimin e gjendjes natyrore të tyre”, vlerëson gjyqtari Çela.
Në vendimin e zbardhur të GJKKO-së thuhet se “Meta për shkak të funksionit që ka aktualisht apo funksioneve që ka pasur në të kaluarën, mund të ushtrojë influencën e tij për të ndikuar në procesin e marrjes dhe vërtetësisë së provave të tjera, të ndryshme nga ato dokumentare, sikurse janë pyetja e personave që kanë dijeni për faktet objekt hetimi, duke qenë se ai po hetohet për disa vepra penale.”
Po ashtu, gjyqtari Çela ka vlerësuar se tashmë pozita e Metës përballë drejtësisë është rënduar dhe nuk është me nj ëperson në hetim, por është marrë zyrtarisht i pandehur.
“Në momentin e zhvillimit të këtij gjykimi, në krahasim me momentin e caktimit/zbatimit të masës së sigurimit personal "arrest në burg" pozita procedurale e kërkuesit është më e rënduar kjo pasi në sajë të provave që janë mbledhur gjatë hetimeve ai tashmë ka marrë cilësinë e të pandehurit duke iu komunikuar zyrtarisht dhe akuza në ngarkim të tij. Pra, në rastin konkret, për sa i përket akuzës, në momentin e zhvillimit të këtij gjykimi kemi një konsolidim të saj.
Më 4 gusht, SPAK i komunikoi zyrtarisht Ilir Metës mbylljen e hetimeve dhe kalimin e dosjes në gjykatë. Ish-presidenti akuzohet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie, për çështjet që kanë të bëjnë me dosjen e lobimit të LSI në SHBA dhe aferën CEZ-DIA. Ai u arrestua më 21 Tetor 2024 dhe që prej atij momenti qëndron në paraburgim me masë “arresti në burg”.