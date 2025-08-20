Panik në aeroportin e Milanos, 26-vjeçari i vë flakën koshit pranë terminalit
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aeroportin Malpensa të Milanos ku një 26-vjeçar i vuri flakën një koshi plehrash pranë zonës së regjistrimit të Terminalit 1, pranë Portës 13, duke shkaktuar panik te udhëtarët.
Mediat italiane bëjnë të ditur se flakët u përhapën shpejt dhe tymi i zi mbushi zonën. Pasagjerët menjëherë u larguan me shpejtësi, të cilat u kapën në disa video të postuara në mediat sociale. Zjarrvënësi u kap shpejt nga policia dhe personeli i sigurisë, Ai është një shtetas nga Mali me dokumente të rregullta dhe pa precedentë kriminalë.
Videot që qarkullojnë në internet tregojnë burrin, qartësisht të shqetësuar, duke u ndaluar dhe neutralizuar nga forcat e rendit dhe stafi i aeroportit në aeroportin e Milanos. Përpara se të vinte zjarrin, burri nga Mali kishte përdorur një çekiç për të shkatërruar një sportel regjistrimi në Terminalin 1.
Zjarrfikësit evakuuan zonën e prekur si masë paraprake për të garantuar sigurinë. Operacionet e aeroportit më pas rifilluan normalisht.