Oktoberfest rihapet pas alarmit për bombë në Mynih
Festivali i famshëm gjerman Oktoberfest u rihap të mërkurën në mbrëmje, pasi autoritetet përfunduan një operacion të madh sigurie pa gjetur ndonjë kërcënim konkret.
Ngjarja vjen pas një incidenti të rëndë në Mynih, ku u gjetën eksplozivë në një banesë dhe ndodhi një përplasje e armatosur që la të paktën një person të vdekur.
Policia e Mynihut kishte mbyllur përkohësisht zonën ku zhvillohet Oktoberfest, duke reaguar ndaj një kërcënimi të dyshuar që lidhej me zbulimin e eksplozivëve në një ndërtesë banimi në pjesën veriore të qytetit. Përpos eksplozivëve, në incident u përfshinë edhe të shtëna mes anëtarëve të një familjeje.
Zëdhënësi i policisë së Mynihut deklaroi për mediat se nuk është gjetur asgjë e pazakontë që të përforcojë skenarin e një kërcënimi konkret ndaj festivalit.
Në kërkime morën pjesë rreth 30 qen nuhatës nga e gjithë Bavarian.Pas përfundimit të hetimeve, autoritetet lejuan rihapjen e festivalit në orën 17:30 me orën lokale (15:30 GMT). Sipas faqes zyrtare të Oktoberfest-it, festivali do të vijojë deri më 5 tetor.
Pavarësisht rihapjes, atmosfera nuk ishte ajo tipikja e festës: rrota panoramike dhe treni i festivalit qëndruan të palëvizur, ndërsa shumë vizitorë të veshur me kostume tradicionale qëndruan të shqetësuar jashtë perimetrit të sigurisë.
Oktoberfest është një nga festivalet më të mëdha të birrës në botë. Vetëm vitin e kaluar, ai tërhoqi mbi 6.7 milionë vizitorë, të cilët konsumuan rreth 7 milionë litra birrë. Festa nisi më 20 shtator dhe parashikohet të zgjasë deri më 5 tetor.