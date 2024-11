Sulmoi me çekiç burrin e Nancy Pelosit, dënohet me burg përjetë autori

Burri që hyri në shtëpinë e ish-kryeparlamentares Nancy Pelosi dhe sulmoi burrin e saj me çekiç është dënuar me burgim të përjetshëm pa mundësinë e lirimit me kusht.

David DePape u dënua gjithashtu me akuza federale në maj, duke çuar në një dënim me 30 vjet burg.

Në gjyqin shtetëror, një juri e San Franciskos e shpalli DePape fajtor për rrëmbim, vjedhje të shkallës së parë dhe marrje peng të një moshuari.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kujtojmë që David DePape sulmoi me çekiç Paul Pelosi 84 vjeç, i cili qëndoi disa ditë në spital me kafkë të thyer dhe lëndime të tjera.

Në një deklaratë pas dënimit, familja Pelosi tha se “drejtësia ligjore është vënë në vend”.

"Që nga hyrja e dhunshme dhe thirrjet "ku është Nancy?" Dy vjet më parë, nuk kalon asnjë ditë që të mos mendojmë për këtë sulm shkatërrues, traumën e tij - ose mundësinë e sulmeve të ardhshme", tha familja.

Ata shtuan se shpresojnë se dënimi dërgon një mesazh "se dhuna politike kundër zyrtarëve të zgjedhur ose anëtarëve të familjeve të tyre nuk do të tolerohet".