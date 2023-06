“Numri i emigrantëve ka rënë”, Sunak optimist: Marrëveshja me Shqipërinë funksionoi

Kryeministri britanik Rishi Sunak këtë të hënë në një deklaratë për mediat vendase është shprehur se në kuadër të marrëveshjes me Shqipërinë deri më tani janë kthyer në vendin e tyre 1800 shqiptarë.



Sunak është shprehur se marrëveshja gjithashtu ka sjellë edhe efekt parandalues, në numrin e njerëzve që mbërrinin ilegalisht nga Shqipëria me “pothuajse 90%”.

“Marrëveshja e kthimit me Shqipërinë ka çuar në kthimin e 1,800 personave dhe kishte një efekt parandalues, me numrin e njerëzve që mbërrinin nga ai vend me “pothuajse 90%”, ka thënë ai.

Në deklaratën e tij për mediat Sunak, ka theksuar gjithashtu se janë dyfishuar arrestimet e personave që merren që kalojnë ilegalisht emigrantët në Britani.

“Para se të nisja planin tim në dhjetor, numri i hyrjeve të paligjshme në Mbretërinë e Bashkuar me gomone katërfishuar në dy vjet. Disa thanë se ky problem ishte i pazgjidhshëm. Ata kishin humbur besimin te politikanët për të bërë diçka për këtë. Dhe sigurisht, ne kemi ende një rrugë të gjatë për të bërë. Por në pesë muajt që kur nisa planin, kalimet tani janë ulur me 20%, krahasuar me vitin e kaluar. Kjo është hera e parë që nga fillimi i këtij problemi që mbërritjet midis janarit dhe majit kanë rënë në krahasim me një vit më pare”, ka thënë ndër të tjera kryeministri britanik.