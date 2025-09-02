“Nuk do sulmojmë askënd”, Putin nga Pekini për takimin me Trump: Ukraina mund të anëtarësohet në BE, jo në NATO
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka deklaruar nga Pekini se Rusia nuk ka ndërmend të sulmojë askënd gjatë një takimi me kryeministrin sllovak Robert Fico.
Putin shtoi se pretendimet për qëllimin e Rusisë për të sulmuar Evropën ishin “ose një provokim ose paaftësi”.
Ka pasur prej kohësh frikë se Moska mund të vazhdojë të sulmojë vende të tjera evropiane nëse ka sukses me luftën e saj në Ukrainë.
Kjo rrjedh nga bindja e disa qarqeve në Kremlin se pjesë të Evropës Lindore që ishin në Bashkimin Sovjetik i përkasin Rusisë.
Putini pohoi gjithashtu se Moska nuk e kishte kundërshtuar kurrë anëtarësimin e Ukrainës në BE, por se anëtarësimi i Ukrainës në NATO ishte “i papranueshëm”.
Udhëheqësi rus tha se kjo ishte diçka që e diskutoi në Alaska me Presidentin e SHBA-së Donald Trump.