Kina tregon forcën ushtarake, në paradë marrin pjesë Putin, Kim Jong Un dhe Vuçic
Presidenti i Kinës, Xi Jingping, do të mundohet të shfaqë vizionin e Kinës për një rend të ri global në paradën më të madhe që shënon 80-vjetorin e disfatës së Japonisë në fund të Luftës së Dytë Botërore.
Presidenti kinez, Xi Jinping do të organizojë paradën më të madhe ushtarake të vendit të tij këtë javë, ndërsa kërkon ta riformësojë Pekinin si kujdestarin e një rendi ndërkombëtar post-amerikan në një kohë pasigurie të thellë gjeopolitike.
Më shumë se 20 liderë botërorë, përfshirë Vladimir Putinin e Rusisë dhe udhëheqësin e izoluar të Koresë së Veriut Kim Jong Un, do të mblidhen në Pekin për ngjarjen 3 shtatorit e njohur si "Dita e Fitores", që shënon 80 vjetorin e disfatës së Japonisë në fund të Luftës së Dytë Botërore.
Spektakli me shumë koreografi synon të projektojë fuqinë ushtarake dhe ndikimin diplomatik të Kinës mes dyshimeve mbi rolin global të Shteteve të Bashkuara, ndërsa presidenti Donald Trump shkurton ndihmën e huaj, tërhiqet nga institucionet ndërkombëtare dhe zhvillon një luftë të gjerë tregtare ndaj aleatëve dhe rivalëve.
Shfaqja e përbashkët e paprecedentë e Xi-t, i shoqëruar nga Putin dhe Kim, duke mbikëqyrur ekspozitën e pajisjeve të teknologjisë së fundit si raketa hipersonike dhe dronë, mund të jetë imazhi përcaktues i paradës, një "Bosht i Përmbysjes" që sfidon Perëndimin.
Për Kim-in, i cili kaloi në Kinë me trenin e tij special herët të martën, kjo do të jetë ngjarja e tij e parë e madhe shumëpalëshe dhe hera e parë që një udhëheqës i Koresë së Veriut merr pjesë në një paradë ushtarake kineze në 66 vjet.
Rritja e numrit të udhëheqësve nga vendet e Azisë Qendrore, Azisë Perëndimore dhe Azisë Juglindore që marrin pjesë në paradën e këtij viti krahasuar me atë të fundit në vitin 2015 nxjerr në pah përparimin e Pekinit në diplomacinë rajonale.
Procedurat do të fillojnë në orën 9 të mëngjesit, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve Xinhua të Kinës.
Kryeministri sllovak Robert Fico dhe kryeministri serb Aleksandar Vuçiç, të dy kritikë ndaj sanksioneve ndaj Rusisë për shkak të luftës së saj në Ukrainë, janë të vetmit udhëheqës perëndimorë që marrin pjesë.