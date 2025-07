Nuk di anglisht? Trump rivendos kërkesën e rreptë të aftësisë së gjuhës për këtë kategori, preken dhe shqiptarët

Qeveria federale e SHBA-së po ndryshon përsëri marshin në sektorin e transportit, duke vendosur rregulla të rrepta të aftësisë gjuhësore për shoferët e kamionëve komercialë.

Me firmën e Presidentit Donald Trump, çdo shofer që nuk mund të lexojë ose të flasë anglisht në mënyrë të mjaftueshme do të konsiderohet i papërshtatshëm për të drejtuar dhe do të hiqet nga shërbimi. Urdhri i ri përmbys një qasje më të butë nga viti 2016, kur administrata Obama lejoi shoferët me aftësi të kufizuara gjuhësore të vazhdonin punën. Aksionet e Teslës ranë me 8% në Wall Street, Trump: Nuk do t’i shkatërroj bizneset e Elonit, dua që të lulëzojnë

Tani, shoferëve do t’u kërkohet të japin teste të gjuhës angleze për të kuptuar sinjalistikën, për të komunikuar me autoritetet si policia e trafikut ose stacionet e kontrollit të ngarkesave dhe për të plotësuar saktë raportet dhe dokumentet. Vendimi ka shkaktuar tashmë përçarje në industrinë e transportit, e cila po përballet me mungesë stafi dhe presione të mëdha nga automatizimi.

Ndërsa disa profesionistë, kryesisht transportues të pavarur, e mirëpresin kthimin në atë që Ministri i Transportit Sean Duffy e quan “logjikë të shëndoshë”, të tjerë kanë frikë se ndryshimi do ta përkeqësojë krizën e vendeve të punës. Aleanca për Sigurinë e Automjeteve Tregtare, një agjenci federale që mbikëqyr sigurinë rrugore, dikur votoi për të eliminuar plotësisht kërkesën për njohuri të anglishtes.

Tani, sipas udhëzimeve të reja të departamentit, ajo është e detyruar të zbatojë standardet e përcaktuara në urdhrin e Trump. Siç theksohet në njoftimin e qeverisë: “Zotësia e gjuhës angleze nuk është luks, por një kërkesë themelore për sigurinë rrugore.”