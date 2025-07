Pesë shenjat e zodiakut që do të kenë fat në dashuri deri në fund të muajit

Dashi

Është koha për të kërkuar paqe. Kanalizoni energjinë tuaj në krijimin e një klime paqësore me partnerin/en tuaj. Hëna do t’ju ndihmojë të ndiheni të sigurt se marrëdhënia juaj po përparon, megjithëse ndoshta jo me ritmin që dëshironi. Kironi retrograd do t’ju mbështesë gjithashtu në kapërcimin e pengesave të brendshme në jetën tuaj dashurore.

Fakti që diçka nuk ndodh pikërisht kur ju dëshironi nuk do të thotë se nuk do të ndodhë kurrë. Jini të duruar dhe jepini vetes hapësirë dhe kohë për të reflektuar. Shprehni mirënjohje partnerit tuaj për atë që keni dhe jini të sigurt se çfarëdo që të vijë në rrugën tuaj, do t’ju bëjë vetëm më të fortë.

Peshorja

Nuk është e drejtë që je i vetmi që lufton për këtë marrëdhënie. Kironi, Saturni dhe Neptuni në Dash, shenja që sundon jetën tënde dashurore, mund të jenë duke të ushtruar presion, por të paktën Kironi retrograd do të shënojë një periudhë ndryshimesh pozitive për ty, ndërsa Saturni do të të japë mësime, megjithëse në mënyrën e vështirë.

Tani mund të hysh në një proces shërimi, për sa kohë që përpiqesh të shërosh veten: pavarësisht se sa shumë e do partnerin tënd, duhet ta lejosh atë të zgjidhë vetë problemet e veta.

Bricjapi

Venusi, planeti i dashurisë, kthehet te Gaforrja më 30 korrik dhe ju e mirëprisni dashurinë përsëri në jetën tuaj, e cila bëhet qendra e vëmendjes suaj gjatë kësaj periudhe. Pavarësisht nëse jeni tashmë në një lidhje apo ndiheni të kënaqur me jetën tuaj si beqar, Venusi në Gaforre do t’i bëjë çështjet tuaja emocionale një përparësi.

Nëse jeni në një lidhje, empatia dhe kujdesi juaj do ta bëjnë partnerin tuaj të ndiejë se ju intereson. Thjesht sigurohuni që të ruani ekuilibrin: Mos i lini pas dore nevojat tuaja personale ndërsa përpiqeni të plotësoni të tyret. Nga ana tjetër, mos e përdorni një lidhje si një mbështetje apo edhe një litar shpëtimi.

Ujori

Kjo periudhë është një mundësi e mirë për një bisedë të sinqertë me partnerin tuaj. Sidomos më 31 korrik, Mërkuri i ndriçuar nga dielli në Luan nxjerr në pah çështjet e dashurisë dhe komunikimit. Edhe pse mbetet retrograd, mos hezitoni të diskutoni edhe për çështje të vështira, të ndani mendimet tuaja dhe të bëni një plan për të ecur përpara së bashku.

Por merrni parasysh se çfarë duhet të lini pas në mënyrë që të keni përparim të vërtetë. Ndani, nëse është e nevojshme, edhe të vërtetat e vështira me partnerin tuaj: ata nuk kanë nevojë të mbrohen prej tyre. Sado që keni frikë se mos lëndoni ndjenjat e tyre, ndershmëria duhet të bëhet përparësia juaj.

Demi

Dëgjoni zemrën tuaj: Çështjet e dashurisë kanë qenë sfiduese kohët e fundit, ndërsa përpiqeni të menaxhoni dinamikën dhe emocionet në ndryshim në marrëdhënien tuaj. Por tani universi po ju zgjat një dorë ndihme. Tranziti i Venusit në Gaforre do t’ju ndihmojë të komunikoni me empati, ndërsa Hëna e Tremujorit të Parë në Akrep më 1 gusht do t’ju lejojë të përmbushni nevojat e partnerit tuaj – dhe ai do të përmbushë tuajat. Duke filluar nga 1 gushti, do të jetë më e lehtë për ju të ndani ndjenjat tuaja dhe të pranoni të tyret.

Yjet nuk janë të mjaftueshëm për të sjellë harmoni dhe pajtim në një marrëdhënie, por ata me siguri do të ndihmojnë. Dhe nëse shpirti juaj po ju thotë se kjo marrëdhënie nuk ka mbaruar ende, dëgjojeni dhe veproni në përputhje me rrethanat. Por nëse thellë-thellë ndjeni se është koha të thoni lamtumirë, guxoni ta bëni këtë.