Një atentat i mirorganizuar: Zbardhen detaje nga ekzekutimi i shqiptarit në Athinë, çfarë filmuan kamerat e sigurisë

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 16:30
Bota

Një atentat i mirorganizuar: Zbardhen detaje nga ekzekutimi i shqiptarit

Janë zbardhur detaje të reja nga vrasja e ndodhur të hënën në mbrëmje në zonën e Agios Panteleimonas, ku viktimë mbeti 47-vjeçari shqiptar Artur Bashimi.

Sipas medieve greke, momenti i ekzekutimit është regjistruar nga një kamerë sigurie pranë vendit të ngjarjes. Pamjet tregojnë autorin e veshur me rroba të errëta, kaskë, xhup motoçiklete dhe doreza, duke u kujdesur të mos lërë gjurmë.

Ai iu afrua viktimës dhe e qëlloi një herë në gjoks. Më pas, tentoi të qëllonte sërish, por arma u bllokua. Në vendin e ngjarjes u gjetën një gëzhojë e përdorur dhe një fishek i paqëlluar.

Hetuesit grekë theksojnë se ekzekutuesi ka vepruar me një plan të mirorganizuar dhe vendosmëri, duke zgjedhur kohën dhe vendin e duhur, çka sugjeron se krimi ishte një mesazh i qartë. Identiteti i autorit mbetet ende i panjohur, ndërsa policia po analizon videon kornizë pas kornize për të bërë të mundur identifikimin dhe kapjen e tij.

Artur Bashimi rezulton person me precedentë të shumtë penalë. Sipas Protothema, në vitin 2022 ai ishte arrestuar për pjesëmarrje në një organizatë kriminale, e cila grabiste pasagjerët në transportin publik.

Dyshimet janë se vrasja e Bashimit lidhet me të shkuarën e tij kriminale.

 

 

 

 

 

 

 

