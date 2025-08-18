Ndërrojnë jetë dy foshnje të sapolindura në Itali, dyshohet se u infektuan nga detergjenti i përdorur në spital
Dy foshnje të lindura shumë herët, me peshë nën një kilogram, ndërruan jetë javën e kaluar në spitalin San Maurizio në Bolzano, pas një infeksioni të rëndë. Autoritetet shëndetësore dyshojnë se bakteria Serratia marcescens, që shkaktoi infeksionin, mund të ketë ardhur nga një detergjent i përdorur për enët në spital.
Foshnjet kishin lindur në javët e 23-të dhe 27-të të shtatzënisë, dhe ishin veçanërisht të rrezikuara për shkak të sistemit imunitar të dobët.
Drejtori i spitalit konfirmoi se të gjithë detergjentët e përdorur u tërhoqën menjëherë, ndërsa prania e foshnjave të lindura shumë herët në spital është ndaluar përkohësisht. Prokuroria po heton nëse vdekjet mund të jenë shkaktuar nga neglizhenca ose moskujdesi.