“Na kthe miliardat”, kërcënohet Sarkozy, pa mbushur 24 orë brenda në qeli! I burgosuri: Do hakmerremi për Gadafin
Jo gjithçka ka shkuar mirë në natën e parë në burg të ish-presidentit francez Nicolas Sarkozy.
Teksa po vuan 5 vite burgim në burgun Chantepie, i vendosur në arondissementin e 16-të të Parisit, për financim të paligjshëm të fushatës së tij zgjedhore të vitit 2007 nga regjimi i atëhershëm i Muamar Gadafit të Libisë, nata e parë u përshkrua si “tmerruese”.
Në një video të publikuar në internet, një i burgosur regjistron veten duke kërcënuar ish-presidentin francez.
“Ne dimë gjithçka, Sarkozi… ne dimë gjithçka. Na kthe miliardat”, dëgjohet të thotë ai.
Ministria e Brendshme konfirmoi se pas kërcënimeve, dy oficerë policie që i përkisnin shërbimit të mbrojtjes VIP, SDLP, zunë qelinë ngjitur me ish-presidentin, për 24 orë në ditë.
“Do të jetë keq”
Një i burgosur, identiteti i të cilit nuk është zbuluar, bërtet:
“Sarkozi, ai është aty, në një zonë të izoluar. Ai është vetëm në qelinë e tij. Ai sapo erdhi, të martën, më 20 tetor 2025, do të kalojë keq. Pikërisht pranë tij, është izolimi poshtë. Është izolim, është pikërisht sipër.”
“Ne dimë gjithçka, do të hakmerremi për Gadafin. Ne dimë gjithçka, Sarkozi, Ziad Takidini (emri i ish-tregtarit libanez të armëve), ne dimë gjithçka. Kthejini miliardat”.
Çfarë thotë Ministri i Brendshëm?
Ministri i Brendshëm francez Laurent Nounier i tha CNeës/Europe 1 se dy oficerët e policisë “do të qëndrojnë atje përgjithmonë, gjatë gjithë periudhës së ndalimit të ish-presidentit dhe për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Ka kërcënime më të mëdha për ish-Presidentin e Republikës, Nicolas Sarkozy”.
Eric Chiotti, kryetar i partisë konservatore të Sarkozy-së, Les Républicains, shprehu gjithashtu shqetësime në lidhje me kërcënimet me vdekje.
“Pashë imazhe që e kërcënonin me vdekje pas mbërritjes së tij. Siguria e tij duhet të garantohet”, tha ai.