Kërkoi shuarje të masës së sigurisë, Gjykata jep vendimin për Ilir Metën

Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 14:15
Aktualitet

Kërkoi shuarje të masës së sigurisë, Gjykata jep

Në GJKKO u rrëzua sot kërkesa e kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta, i cili kërkoi shuarje të masës së sigurisë.

Avokati i tij, Kujtim Cakrani në një dalje për mediat theksoi se sot gjykata krijoi një precedent;

“I kërkuam gjykatës shuarjen e masës së sorgumit, pasi ka plotësuar të gjitha kriteret e bazuara në ligj. Problemi është se ne bëjmë kërkesa të bazuara. Por gjykata nuk i merr parasysh.

Më në fund dëgjon prokurorët që flasin dy minuta. Sot Gjykata ka krijuar një precedent, mbajtjen pa ligj të presidenti në qeli. Ne nuk e dimë se kur do të përfundojë seanca, apo ky gjyq. Do e kalojë apo do e kthejë për gjykim, se dimë se çfarë do të ndodh.

Jemi në errësirë totale. Gjykata e rrëzoi kërkesën tonë, pasi ne nuk e dimë vendimin e arsyetuar. Krijoi precedent të rrezikshëm me zotin Meta. Janë ezauruar afatet për qëndrim në paraburgim. Afati 1-vjeçar u ezaurua dje.”, tha ai.

