“Një muaj që e përgjonte”, burri vret ish-bashkëshorten në Itali, e goditi me thikë në fytyrë dhe u largua
Një grua 62-vjeçare u gjet nga policia pa ndjenja dhe e gjakosur, pasi ish-bashkëshorti i saj e sulmoi me thikë në fytyrë në pjesën veriore të Milanos.
Viktima kishte plagë të shumta në fytyrë, me shumë gjasa të shkaktuara nga një thikë. Ajo u transportua nga urgjenca në Spitalin Niguarda.
Oficerët e policisë lokale e shpëtuan atë nga rruga rreth orës 9:50 të mëngjesit. Megjithatë, viktima mund të jetë plagosur në shtëpi, duke pasur parasysh se jeton afër dhe më pas doli në rrugë për të kërkuar ndihmë.
Hetimi i është besuar karabinierëve, të cilët po përpiqen të rindërtojnë rrethanat e sulmit. Hetuesit po punojnë gjithashtu për të gjetur ish-burrin e gruas, i cili thuhet se u pa duke u larguar me një skuter pas sulmit me thikë.
“Dëgjova një britmë, shikova jashtë dhe aty ishte një vajzë që shikonte jashtë e cila më tha: ‘E rrahën aq keq! Ka aq shumë gjak, sa e lënduan!'”, u tha gazetarëve Antonietta, një fqinje e gruas.
“Ajo më tha se e rrahu për vdekje. Nuk e pa që ai kishte thikë në dorë, vetëm më tha që e rrahu për vdekje. Burri iku me skuterin e tij, por ajo nuk e pa fytyrën e tij, ai mbante një helmetë, ishte e gjitha e mbuluar me gjak”, shtoi ajo. Një dëshmitare tjetër foli për një përgjim “që zgjati një muaj, ish-burri i saj kishte qenë në pritje këtu për një muaj”.
Ndërkohë, Zyra e Prokurorit Publik të Milanos nuk ka ngritur asnjë ankesë për keqtrajtim ose akuza të tjera kundër gruas 62-vjeçare që sulmoi burrin e saj 64-vjeçar në Bruzzano. Hetimet janë duke u zhvilluar për të përcaktuar nëse gruaja kishte shprehur frikë nga dhuna e mundshme nga ish-burri i saj në mënyra të tjera. Sipas burimeve gjyqësore, burri dhe gruaja ishin ndarë tre vjet më parë për arsye financiare.
Sipas burimeve mjekësore, ajo pësoi “plagë të shumta me thikë, më e rënda prej të cilave ishte në qafë me një dëmtim serioz në vena”.
Ajo mbërriti me arrest kardiak në Spitalin Niguarda, ku u dërguanë sallën e operacionit