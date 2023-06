Musk dhe Zuckerberg sfidojnë njëri-tjetrin, bien dakord të ndeshen në "kafaz"

Lufta e shekullit pritet të ndodhë nga gjigantët e teknologjisë, Elon Musk dhe Mark Zuckerberg. Ata kanë rënë dakord të luftojnë njëri-tjetrin në një përleshje në “kafaz”.



Elon Musk kohët e fundit postoi në Twitter se ai do të ishte “për një luftë në kafaz” me Zuckerberg, dhe CEO i Meta u përgjigj duke postuar një postim të printimit të tweet-it të Musk me mbishkrimin “më dërgo vendndodhjen“.

“Historia flet vetë”, tha përfaqësuesi i Metës, Iska Saric, duke konfirmuar për theverge.com se dialogu mes dy gjigantëve teknologjikë nuk ishte shaka, por një mendim që mund të realizohej!

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Pas publikimit të ‘Story’, Musk u përgjigj me dy fjalë: “Octagon në Vegas”. Ai më pas shkroi në Twitter: “Kam gati këtë lëvizje të mrekullueshme që e quaj ‘The Walrus’ ku thjesht shtrihem mbi kundërshtarin tim dhe nuk bëj asgjë”.

Natyrisht, kjo zhurmë e rrjeteve sociale shkaktoi furi në mediat amerikane, por mbetet për t’u parë nëse Musk dhe Zuckerberg do futen vërtet në “kafaz”!