Emri/ Po kthehej nga puna, motori u përplas me një makinë, humb jetën 28-vjeçari shqiptar

Një 28-vjeçar shqiptar ka humbur jetën në një aksident të rëndë mbrëmjen e djeshme në Breshia të Italisë, teksa udhëtonte me një motor tip “Honda”.

I riu i identifikuar si Iralt Merdita sapo kishte mbaruar punën, po udhëtonte përgjatë provincës 668 të Lenos për të mbërritur në Ghedi dhe për të ngrënë darkë me familjen e tij. Por ai nuk mbërriti kurrë në shtëpi. 28-vjeçari me origjinë shqiptare mbeti viktimë e një përplasjeje shumë të dhunshme me një “Volkswagen Passat”, që ndodhi në një karburant.

28-vjeçari pësoi lëndime shumë të rënda. Fatkeqësisht, nxitimi i dëshpëruar për në Shërbimin Civil të Brescias nuk pati asnjë dobi: ai vdiq në një shtrat në njësinë e kujdesit intensiv pak para agimit sot, e enjte, 22 qershor.

Me profesion mekanik, ai jetonte në Ghedi dhe kishte disa muaj që punonte në Leno. Në vetëm tre muaj kishte fituar besimin dhe vlerësimin e kolegëve dhe të pronarit: “Ishte djalë shumë i mirë: i arsimuar, i përgjegjshëm, i disponueshëm”, tha me një zë të thyer nga dhimbja. Dinamika e aksidentit dramatik, që ndodhi në orën 20 të së mërkurës së 21 qershorit, është ende duke u shqyrtuar nga karabinierët e Dellos, nuk ka pasur dëshmitarë dhe karabinierët po shqyrtojnë kamerat në zonë për të sqaruar shkaqet.

Gruaja pas timonit të Passat-it, një 40-vjeçare shqiptare nga Leno, ka pësuar tronditje të rëndë dhe është dërguar në spitalin e Manerbios për mjekim dhe analiza të nevojshme.