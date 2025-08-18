Capital T ironizon Getoar Selimin pas rikthimit të Babastars
Pas një mungese të gjatë, Babastars u ribashkuan të mërkurën mbrëma, duke sjellë nostalgjinë e viteve të arta të grupit. Getoar Selimi dhe pjesa tjetër e anëtarëve, përveç Agon Amigës, dhuruan një performancë që riktheu kujtimet e kohës kur Babastars ishte ndër grupet më të suksesshme të skenës hip-hop në Kosovë.
Një ditë pas koncertit, Getoar publikoi një foto në Instagram me mbishkrimin: “Luanët janë zgjuar”, që fansat e interpretuan si një paralajmërim për projekte të reja muzikore nga Babastars.
Pak kohë më vonë, reperi Capital T reagoi në mënyrë tërthore përmes një InstaStory, duke shkruar: “Shumë vëmendje bën që një gomar të mendojë se është luan.” Ky postim u mor nga ndjekësit si një ironi direkte ndaj Getoarit dhe rikthimit të Babastars.
Fansat kanë komentuar dhe spekuluar mbi këtë “replikë të heshtur”, duke e parë si një tension të vogël në skenën e hip-hop-it kosovar, ndërkohë që publiku pret zhvillime të tjera nga të dy reperët.