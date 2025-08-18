Serbia blen 1.64 miliardë dollarë sisteme raketore me goditje të saktë në distancë dhe mjete ajrore pa pilot
Kompania izraelite e elektronikës së mbrojtjes Elbit Systems Ltd njoftoi se një vend evropian kishte nënshkruar një kontratë prej 1.63 miliardë dollarësh për furnizimin e mjeteve mbrojtëse, për dorëzim gjatë një periudhe pesëvjeçare.
Mediat izraelite raportojnë se klienti në fakt është Serbia dhe porositë do të ndahen në dy grupe.
Grupi i parë përfshin sisteme artilerie-raketash me precizion të lartë me rreze të gjatë veprimi dhe një spektër të gjerë sistemesh zbulimi pa pilot dhe luftimi ajror, nga ato operative deri te ato taktike, duke përfshirë edhe dronët e operuar personalisht.
Në grupin e dytë janë aftësitë e sofistikuara ISTAR, duke përfshirë sistemet SIGINT, COMINT dhe të luftës elektronike.
Sipas The Times of Israel, do të dorëzohen gjithashtu sisteme të aktivizuara të mbledhjes dhe përpunimit të inteligjencës, së bashku me sisteme të përparuara elektro-optike (E/O) dhe të shikimit natën, përmirësime të automjeteve luftarake dhe sisteme mbrojtëse.
Përveç kësaj, Elbit Systems do të ofrojë digjitalizim gjithëpërfshirës ushtarak, bazuar në gjeneratën më të fundit të softuerëve dhe pajisjet e komunikimit harduerik të teknologjisë së fundit.
Kjo përfshin zgjidhje inteligjence nga paketa e aplikacioneve të komandës dhe kontrollit C4ISR.