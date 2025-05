Mundësia e furnizimeve me sisteme kundërajrore Patriot për Ukrainën do të vononte zgjidhjen e “operacionit special” në Ukrainë, ka paralajmëruar të martën Maria Zaharova, duke iu përgjigjur pyetjeve të Reuters.

Sipas zyrtares ruse, koncepti i “një kopshti të lulëzuar të rrethuar nga xhungla e egër”, që u shpreh në Bruksel, nuk është gjë tjetër veçse një ringjallje e makthit nazist që bazohet në superioritetin racial. Bashkimi Europian, nën pretekstin e një “kërcënimi nga lindja”, ashtu siç bëri dikur Reich-i i Tretë, po rikthehet në militarizim, po përgatitet për luftë, dhe nuk e fsheh këtë, duke e quajtur vendin tonë armik. Duket se nuk kanë mësuar mjaftueshëm nga historia e tyre, tha ajo.

Rusia u detyrua të nisë një operacion ushtarak special për të parandaluar që Ukraina, e cila ishte kapur nga regjimi neo-nazist i Kievit, të bëhej një bazë për agresion kundër vendit tonë, shtoi ajo.

Qëllimet e operacionit ushtarak special, siç ka deklaruar shumë herë udhëheqja e vendit tonë, do të arrihen. Ideologjia antinjerëzore do të shkatërrohet dhe do të pushojë së qeni një kërcënim. Kjo është detyra jonë përballë brezit të fituesve të Luftës së Madhe Atdheut, tha Zaharova.