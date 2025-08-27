Mjekët në Kinë realizojnë transplant historik/ Mushkëri derri e modifikuar gjenetikisht mbijeton te njeriu
Një hap i rëndësishëm për mjekësinë dhe transplantet është shënuar në Kinë, ku për herë të parë një mushkëri derri e modifikuar gjenetikisht u transplantua me sukses te një njeri.
Procedura u krye vitin e kaluar nga studiues në Spitalin e Parë të Filialit të Universitetit Mjekësor Guangshou, dhe u raportua së fundmi nga revista prestigjioze Nature më 26 gusht.
Marrësi ishte një 39-vjeçar i shpallur me vdekje cerebrale pas një hemorragjie në tru. Transplanti nuk kishte për qëllim të shpëtonte jetën e pacientit, por të testonte rezistencën e organit dhe reagimin e sistemit imunitar ndaj tij.
Mushkëria u mor nga një derr me gjashtë modifikime gjenetike, zhvilluar nga kompania kineze Chengdu Clonorgan Biotechnology. Gjatë periudhës 9-ditore të monitorimit, nuk u vërejtën shenja refuzimi hiperakut apo infeksione të rënda. Dëmtime të lehta u shfaqën në ditën e tretë dhe të gjashtë, por ato u reduktuan me kalimin e kohës.
Eksperimentimi u ndërpre në ditën e nëntë me kërkesë të familjes së pacientit. Studiuesit e cilësuan ndërhyrjen si një hap të parë drejt mundësive reale për ksenotransplantim, përdorimin e organeve nga specie të tjera te njerëzit.
Megjithatë, sfidat mbeten. Sipas ekspertëve, mushkëritë janë ndër organet më të vështira për t’u transplantuar për shkak të ndjeshmërisë së lartë ndaj refuzimit imunitar.
Kirurgu amerikan Muhammad Mohiuddin, i cili udhëhoqi transplantin e parë të zemrës së derrit te një njeri në 2022, vlerësoi eksperimentin si një zhvillim premtues, por nënvizoi nevojën për kërkime të mëtejshme përpara aplikimit të gjerë klinik.