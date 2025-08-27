LEXO PA REKLAMA!

Avokatët: SPAK po pengon mbrojtjen e Erion Veliajt, dhanë kopjen e dosjes me USB, ai se shet dot në qeli!

Lajmifundit / 27 Gusht 2025, 11:56
Politikë

Avokatet e kryebashkiakut te Tiranes Erion Veliaj thane se SPAK po pengon mbrojtjen e tij efektive ligjore, duke mos i dhene materialet e akuzes ne formen e duhur.

Sipas tyre, Prokuroria ka dhene vetem nje USB me materialet ne fjale ne nje kohe kur Veliaj nuk ka asnje mundesi ta aksesoje dosjen duke qene ne ambientet e paraburgimit. 

Sipas tyre, Veliajt po i mohohet edhe takimi me avokatet nderkombetare qe po pergatisin dergimin e ceshtjes ne gjykaten e Strasburgut.

Reagim i avokatëve të Erion Veliaj për të drejtën e tij për të patur një mbrojtje të barabartë, si çdo qytetar, përpara ligjit

Këtë muaj, Erion Veliaj i ka kërkuar zyrtarisht Prokurorisë së Posaçme për t’i vendosur në dispozicion një kopje fizike të materialeve hetimore, që lidhen me hetimin ndaj tij. Ai e ka bërë këtë kërkesë për të patur mundësinë që të përgatisë një mbrojtje efektive, bazuar edhe në të drejtën që i garanton neni 31 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe neni 6 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Por, kërkesa u refuzua me argumentin se dokumentet i janë dorëzuar me anë të një USB-je avokatëve të tij. Një USB, e cila, në kushtet e izolimit ku ndodhet aktualisht z. Veliaj, në mungesë të plotë të aksesit në pajisje elektronike, është praktikisht e papërdorshme për të, dhe as ne nuk jemi në gjendje t’ia dërgojmë të gjitha aktet, për shkak të volumit të lartë të tyre.

Po ashtu, Prokuroria e Posaçme vijon të refuzojë kërkesën e ligjshme të z. Veliaj për t’u takuar me avokatët e tij ndërkombëtarë, të cilët po përgatisin çështjen për në Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut, një e drejtë e cila i garantohet nga Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut.
Prokuroria e Posaçme po e trajton këtë çështje me mentalitetin “në fillim arresto, pastaj heto”.

Kjo është shqetësuese, duke marrë parasysh edhe numrin e lartë të të paraburgosurve në Shqipëri. Erion Veliaj nuk ka mundësi t’i aksesojë aktet, për të cilat ka nevojë për të mbrojtur veten.

Gjithashtu, atij i pamundësohet të ushtrojë detyrën si kryetar i Bashkisë së Tiranës, ku është zgjedhur për 3 mandate radhazi, në mënyrë demokratike, nga qytetarët e Tiranës.

