Miratohet paketa e 14-të esanksioneve kundër Rusisë, “goditet” financimi i partive politike

Këshilli i Ministrave miratoi sot paketën e 14-të të sanksioneve kundër Rusisë.

Paketa e re përfshin masa kufizuese për 116 individë dhe subjekte të tjera përgjegjëse për veprime që minojnë ose kërcënojnë integritetin territorial, sovranitetin dhe pavarësinë e Ukrainës, si dhe masat e mëposhtme sektoriale:

Energjia

Për të siguruar që objektet e BE-së të mos përdoren për të transmetuar gazin natyror të lëngshëm rus (LNG) në vendet e treta dhe në këtë mënyrë të zvogëlojë të ardhurat e konsiderueshme që Rusia merr nga shitja dhe transporti i LNG-së, BE-ja do të ndalojë shërbimet e transshipit të LNG-së ruse në territorin e BE-së për qëllime transshipi në vendet e treta. Kjo mbulon si transferimet nga anije në anije dhe nga anije në breg, si dhe operacionet e transngarkimit dhe nuk prek importet, por vetëm rieksportet në vendet e treta nëpërmjet BE-së. Komisioni Evropian do të monitorojë zbatimin dhe zhvillimin e këtij vendimi dhe mund të propozojë masa zbutëse nëse është e nevojshme.

Për më tepër, BE-ja do të ndalojë investimet e reja, si dhe furnizimin me mallra, teknologji dhe shërbime për të përfunduar projektet e LNG në ndërtim, të tilla si Arctic LNG 2 dhe Murmansk LNG. Janë futur kufizimet e importit për LNG-në ruse përmes terminaleve të BE-së që nuk janë të lidhur me sistemin e gazit natyror.

Shmangia e sanksioneve

BE-ja po pajiset me mjete shtesë për të luftuar “rrugët alternative”

Së pari, kompanive mëmë të BE-së do t’u kërkohet të bëjnë çdo përpjekje për të siguruar që filialet e tyre të vendeve të treta të mos përfshihen në aktivitete që do të çojnë në një rezultat që sanksionet synojnë të parandalojnë.

Së dyti, për të adresuar rieksportin e mallrave të fushëbetejës të vendosura në Ukrainë ose kritike për zhvillimin e sistemeve ushtarake ruse, u vendos që operatorët e BE-së që shesin mallra të tilla të fushëbetejës vendeve të treta duhet të zbatojnë mekanizma të aftë për t’i gjurmuar dhe vlerësuar rreziqet e rieksportit në Rusi dhe zbutja e tyre.

Përveç kësaj, operatorët e BE-së që transferojnë njohuritë industriale për prodhimin e mallrave të fushëbetejës tek homologët tregtarë të vendeve të treta tani do të duhet të përfshijnë dispozita kontraktuale për të siguruar që kjo njohuri të mos përdoret për mallrat e destinuara për Rusinë.

Financimi

Këshilli vendosi të nxjerrë jashtë ligjit përdorimin e “Sistemit për Transferimin e Mesazheve Financiare” (SPFS), një shërbim i specializuar i mesazheve financiare i zhvilluar nga Banka Qendrore e Rusisë për të kundërshtuar ndikimin e masave kufizuese. Subjektet e BE-së që operojnë jashtë Rusisë do të ndalohen të lidhen me SPFS ose shërbime të ngjashme të specializuara të mesazheve financiare.

Për më tepër, operatorëve të BE-së do t’u ndalohet të tregtojnë me subjekte të listuara në mënyrë specifike duke përdorur SPFS jashtë Rusisë.

Financimi i partive politike dhe organizatave të tjera

Në funksion të përpjekjeve të vazhdueshme ruse për të ndërhyrë në proceset demokratike në BE dhe për të minuar themelet e saj demokratike, duke përfshirë fushatat e ndikimit dhe promovimin e dezinformatave, Këshilli vendosi që partitë dhe fondacionet politike, organizatat joqeveritare , duke përfshirë institutet e fondeve ose ofruesit e shërbimeve mediatike në BE nuk do të lejohen më të pranojnë fonde që vijnë nga shteti rus dhe përfaqësuesit e tij.

Në përputhje me Kartën e të Drejtave Themelore, masat e dakorduara sot nuk do t’i pengojnë ofruesit e shërbimeve mediatike dhe stafin e tyre të kryejnë aktivitete të tjera në BE, si kërkimet dhe intervistat.

Transporti

Për herë të parë, BE-ja ka miratuar një masë që synon anijet specifike që kontribuojnë në luftën e Rusisë kundër Ukrainës, të cilat janë subjekt i ndalimit të portit dhe ndalimit të shërbimit, thotë Këshilli.

Anijet mund të caktohen për arsye të ndryshme, duke përfshirë transportin e pajisjeve ushtarake për Rusinë, transportin e grurit të vjedhur ukrainas dhe mbështetjen e zhvillimit të sektorit energjetik të Rusisë, për shembull, duke transportuar komponentë LNG ose transferime të LNG.

Gjithashtu u vendos që të zgjerohet ndalimi i transportit rrugor të mallrave brenda territorit të BE-së, përfshirë tranzitin, për të mbuluar subjektet e BE-së që janë 25% ose më shumë në pronësi të një personi fizik ose juridik rus.

Kontrollet dhe kufizimet e import-eksportit

Këshilli shtoi 61 entitete të reja në listën e atyre që mbështesin drejtpërdrejt krahun ushtarak dhe industrial të Rusisë në luftën e saj të agresionit kundër Ukrainës. Ato do t’i nënshtrohen kufizimeve më të rrepta të eksportit për mallrat dhe teknologjitë me përdorim të dyfishtë, si dhe mallrat dhe teknologjinë që mund të kontribuojnë në përmirësimin teknologjik të sektorit të mbrojtjes dhe sigurisë së Rusisë. Disa nga këto entitete janë të vendosura në vende të treta (Kinë, Kazakistan, Kirgistan, Turqi dhe Emiratet e Bashkuara Arabe) dhe janë përfshirë në anashkalimin e kufizimeve tregtare dhe janë angazhuar në furnizimin e artikujve të ndjeshëm të përdorur për shembull në prodhimin e dronëve, ose në ofrimin e mbështetje materiale për operacionet ushtarake ruse.

Mbrojtja e operatorëve të BE-së

Paketa përfshin gjithashtu masa që do të lejojnë operatorët e BE-së të kërkojnë kompensim për dëmet e shkaktuara nga kompanitë ruse për shkak të aplikimit të sanksioneve dhe shpronësimit.