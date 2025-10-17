LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"Më tha prostitutë"/ Meloni përplaset ashpër me kryesindikalistin: Kjo është e majta që bënte moral për gratë...

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 10:38
Bota

"Më tha prostitutë"/ Meloni përplaset ashpër me

Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka reaguar me tone të forta në rrjetet sociale ndaj sekretarit të përgjithshëm të sindikatës CGIL, Maurizio Landini, pasi ky i fundit e ka quajtur “kortigjane” gjatë një interviste televizive.

“Nëse dikush nuk e di kuptimin më të zakonshëm të fjalës ‘kortigjane’, po e ndaj unë: do të thotë prostitutë. Landini, i verbuar nga një mllef që mund ta kuptoj, më quan kështu në publik. Kjo është e majta që na bëri moral për dekada për respektin ndaj grave – dhe që sot më fyen për mungesë argumentesh”, shkruan Meloni në postimin e saj.

Në reagimin e saj, kryeministrja shton se publikoi edhe përkufizimin zyrtar të fjalës në fjalor: “Grua me zakone të lira; prostitutë”.

Nga ana tjetër, Maurizio Landini mohon se përdori një gjuhë seksiste. “Nuk ka asnjë fyerje dhe as mllef personal. Në atë intervistë 10-minutëshe, e cila mund të rishikohet nga kushdo, e sqarova menjëherë se me atë fjalë i referohesha qëndrimit politik të Melonit. Thashë se ka ndjekur Trumpin, ka qenë pranë tij, si një lloj portaborse. Ishte një gjykim politik, jo personal”, shprehet ai në një deklaratë për shtyp”, u shpreh ai.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion