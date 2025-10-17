LEXO PA REKLAMA!

Dhunoi dhe kërcënoi prindërit me thikë , arrestohet 39-vjeçari në Pogradec

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 10:12
Aktualitet

Një 39-vjeçar është vënë në prangat e policisë së Pogradecit, pasi akuzohet se ka ushtruar dhunë ndaj prindërve të tij.


Por duket se nuk ka mjaftuar me kaq, pasi shtetasi me inicialet R.I., dyshohet se i ka kanosur prindërit me thikë. Të dëmtuarit u pajisën me urdhër mbrojtjeje.

“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Pogradec arrestuan në flagrancë shtetasin R. I., 39 vjeç, banues në Pogradec, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj prindërve të tij dhe i ka kanosur ata, me mjet prerës (thikë). Të dëmtuarit u pajisën me urdhër mbrojtjeje.”, sqaron policia.

