Mbi 20 vite në pushtet, Erdogan betohet si president i Turqisë

Erdogan është betuar si president i Turqisë, pas fitores në raundin e dytë të zgjedhjeve me 28 maj. Pas 20 vitesh në pushtet, Erdogan ka siguruar edhe 5 vite të tjera në krye të Turqisë.

“Si President do të mbroj ekzistencën dhe pavarësinë e shtetit, integritetin e pandashëm të atdheut dhe kombit, sovranitetin e pakushtëzuar të kombit.

Në prani të Kombit të Madh turk dhe historisë, betohem për nderin dhe dinjitetin tim që nuk do të devijoj nga ideali i të gjithëve për të përfituar nga të drejtat e njeriut dhe liritë themelore, se do të punoj me të gjitha forcat për të mbrojtur nderin e Republikës së Turqisë dhe për të përmbushur detyrën time me paanshmëri”, tha Erdogan.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në ceremoninë e betimit të Erdogan në Asamblenë e Madhe Kombëtare janë të pranishëm 21 krerë shtetesh dhe 13 kryeministra, ish-presidentë, ministra të jashtëm dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare.

Presidenti turk, mori urdhrin nga kryetari i përkohshëm i Parlamentit Devlet Bakhceli. Pas ceremonisë, Erdogan do të vizitojë Anitkabirin dhe do të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit në Kompleksin Presidencial në orën 17:00.