“Mami ka rënë” / Këngëtarja e famshme turke vdes para syve të vajzës së saj, publikohen pamjet e tragjike
Hetimi për vdekjen e këngëtares së famshme turke Gül Tut, e njohur më mirë si Güllü , e cila vdiq më 26 shtator pasi ra nga tarraca e shtëpisë së saj në Yalova, janë ende duke vazhduar.
Sipas Haberler-it , këngëtarja rrëshqiti dhe ra në të njëjtin vend në shtëpinë e saj vetëm një javë më parë, duke përfunduar në spital.
Në kohën e aksidentit fatal, më 26 shtator, në shtëpi ndodheshin vetëm Güllü, vajza e saj dhe shoqja e saj dhe hetimi deri tani ka treguar se nuk janë gjetur gjurmë dhune.
Djali i këngëtarit, Tu?berk Ya??z Gülter, tha se ditën e incidentit, ndërsa ai po flinte në shtëpinë e tyre në Stamboll, motra e tij, Tu?yan Ülkem Gülter, e thirri.
Ai tha se motra bërtiti: “Mami ka rënë, ambulanca është këtu, ejani shpejt”. Tu?berk kontrolloi menjëherë kamerat e sigurisë.
“Pasi mami doli nga banjoja, ajo po vinte muzikë me zë të lartë dhe të gëzueshme. Tha: ‘Je gati? Hajde të kërcejmë’. Pastaj doli nga korniza. Një minutë më vonë, u dëgjua zhurma e thyerjes së xhamit. Në atë moment, motra ime tha: ‘O Zot i madh’, dhe pastaj ajo dhe shoqja e saj bërtitën dhe vrapuan jashtë shtëpisë. Dyshemetë në shtëpinë tonë janë shumë të rrëshqitshme. Unë dhe mami kemi rrëshqitur dhe rënë edhe më parë. Dritaret janë deri në bel dhe mund të hapen plotësisht. Mendoj se mami mund të ketë rrëshqitur dhe rënë ndërsa hapte dritaren, ndoshta nën ndikimin e alkoolit. Nuk besoj se mami im kreu vetëvrasje”, tha ai.
Tu?yan deklaroi gjithashtu në deklaratën e saj se nëna e saj rrëshqiti ndërsa vallëzonte.
Güllü ishte 52 vjeçe dhe ishte një nga interpretueset më të rëndësishme të muzikës arabe në Turqi. Ajo tani po vajtohet nga shumë fansa, si edhe kolegë të skenës. Megjithatë, përveç shprehjes së trishtimit, shumë prej tyre kanë shprehur edhe shqetësim.
Hetimi deri tani ka treguar se kamerat, të cilat ndodheshin në shtëpinë e këngëtarit, kishin funksionin e reduktimit të muzikës në sfond dhe theksimit të zërave njerëzorë, shkruan Haberler .
Në regjistrim, ishte e mundur të shihej se muzika ishte më e qetë se bisedat e njerëzve. Nga ana tjetër, autopsia nuk tregoi shenja dhune, vetëm lëndime që rezultuan nga një rënie nga një ballkon i katit të pestë.