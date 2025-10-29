Makinat luksoze vidheshin “me stil” në Angli dhe dërgoheshin në Dubai, zbulohet skema që përdornin bandat kriminale
Në portin e Felixstowe, porti më i madh i kontejnerëve në Mbretërinë e Bashkuar, një oficer inspektoi ngarkesat që po transportoheshin me anije në destinacione të ndryshme nëpër botë.
Më shumë se 11,000 kontejnerë kalojnë çdo ditë përmes këtij porti në Suffolk. Bandat e krimit të organizuar janë të vetëdijshme për faktin që vëmendja e policisë është kryesisht në dërgesat hyrëse, duke e bërë më të vështirë zbulimin e makinave të vjedhura që eksportohen.
Megjithatë, dy kontejnerë të dyshimtë ngjallën kureshtje, duke bërë që një oficer të kërkojë shkarkimin e tyre. Një anëtar i ekipit, përdori një prerës elektrik për të hapur derën e kontejnerëve.
Brenda u zbuluan tre SUV luksoze Lexus RX450, të gjitha të vjedhura nga Londra dhe të eksportuara në Dubai. Eksperti Adam Gibson, tha se hajdutët shpesh e shpërfillin mundimin për të ngarkuar makinat në mënyrë të sigurt, duke e lënë këtë proces të papërkujdesur.
Një Lexus gri i errët, që kushton 70,800 paund, ishte i lidhur në tavanin e kontejnerit, por gjatë udhëtimit kishte pësuar dëmtime, duke i ulur vlerën me më shumë se 20,000 paund.
Makinat janë vjedhur me përdorimin e pajisjeve të avancuara elektronike që lejojnë hajdutët të zhbllokojnë dhe ndezin automjetet.
Të tilla pajisje janë të disponueshme për t’u blerë në internet dhe mundësojnë vjedhjen e makinave me shumë lehtësi. Lexus është një nga markat që po goditet më shumë nga ky fenomen, i cili është një rritje e dukshme e vjedhjeve me teknologji të avancuar.
Një ligj i ri, pjesë e Projektligjit për Krimin dhe Policimin, ka për qëllim të luftojë përdorimin e pajisjeve për vjedhjen e makinave dhe të sjellë më shumë përgjegjësi për ata që prodhojnë ose përdorin këto mjete. Dënimet për këtë vepër mund të shkojnë deri në pesë vjet burgim.
Policia po i kushton gjithnjë e më shumë vëmendje vjedhjeve të makinave dhe operacioneve ndërkombëtare të krimit të organizuar. Sipas statistikave, vjedhjet e makinave në Mbretërinë e Bashkuar janë rritur me 75% që nga viti 2013, dhe çdo vit, rreth 111,000 makina vidhen në vend, duke shkaktuar një humbje ekonomike prej 1.7 miliardë paund.
Vjedhjet janë shpesh të lidhura me krime të tjera të rënda, përfshirë trafikimin e drogës dhe armëve, si dhe shfrytëzimin e viktimave të skllavërisë moderne. Policia e Mbretërisë së Bashkuar ka ndërmarrë një operacion të gjerë, të quajtur Operacioni Alliance, për të goditur këto grupe kriminale, duke sekuestruar makinën dhe pajisje të tjera të përdorura në krime.
Operacione të tilla janë një përgjigje ndaj rritjes së sofistikimit të grupeve kriminale dhe kërkesa për një mbrojtje më të fortë të porteve dhe kontrol