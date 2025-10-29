LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Braktisi foshnjën e sapo lindur, arrestohet 20-vjeçarja indoneziane, procedohen katër vajza të tjera

Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 13:51
Aktualitet

Braktisi foshnjën e sapo lindur, arrestohet 20-vjeçarja indoneziane,

Policia e Tiranës ka proceduar penalisht pesë shtetase me origjinë nga Indonezia, pasi njëra prej tyre dyshohet se ka braktisur foshnjën që sapo kishte lindur në banesë, ndërsa katër të tjerat akuzohen se nuk kanë kallëzuar ngjarjen në organet përkatëse.


Sipas burimeve, autorja ësht 20-vjeçarja A.P, ndërsa 4 shtetaset e tjera indoneziane akuzohen për moskallëzim krimi.

NJOFTIMI

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 1 referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetaset indoneziane A. P., 20 vjeçe, A. W., 29 vjeçe, B. L., 20 vjeçe, S. F., 28 vjeçe dhe P. G., 19 vjeçe, pasi dyshohet se shtetasja A. P. ka braktisur në banesë, foshnjën që ka lindur aty, ndërsa 4 shtetaset e tjera të proceduara nuk kanë kallëzuar krimin”, njofton policia.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion