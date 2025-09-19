Macron: Lufta e Netanyahut në Gaza po shkatërron imazhin e Izraelit në mbarë botën

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 19 Shtator 2025, 22:11
Bota
Macron: Lufta e Netanyahut në Gaza po shkatërron imazhin e Izraelit

Presidenti francez, Emmanuel Macron, tha sot se ofensiva ushtarake e Izraelit në Gaza po shkatërron besueshmërinë e vendit.

“Këto lloje operacionesh në Gaza janë krejtësisht kundërproduktive; kjo është, duhet ta them, një dështim”, tha Macron në një intervistë me transmetuesin izraelit Channel 12.

“Po shkaktoni kaq shumë viktima dhe viktima midis civilëve sa po e shkatërroni plotësisht besueshmërinë dhe imazhin e Izraelit jo vetëm në rajon, por edhe në opinionin publik kudo”, shtoi ai.

Izraeli ka bombarduar enklavën bregdetare për gati dy vjet që nga sulmi terrorist i 7 tetorit i udhëhequr nga Hamasi.

Këtë javë Forcat Mbrojtëse të Izraelit nisën një ofensivë të re tokësore për të pushtuar Qytetin e Gazës, duke përshkallëzuar fushatën e tyre kundër grupit militant palestinez.

Macron e dënoi operacionin si “një gabim të madh”, i cili, tha ai, do të hapë një diskutim të ri në Evropë rreth vendosjes së sanksioneve kundër “njerëzve kyç që mbështesin vendbanimet”.

Komentet e udhëheqësit francez vijnë në mes të një përplasjeje të ashpër diplomatike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu lidhur me vendimin e Macron për të njohur një shtet palestinez.

Macron njoftoi në fund të korrikut se Franca do të ecte përpara me njohjen, së bashku me vendet e tjera, në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork më 22 shtator.

Njoftimi shkaktoi një “luftë” fjalësh me Izraelin.

Në një letër më 17 gusht, Netanyahu akuzoi Macronin për nxitjen e antisemitizmit dhe shpërblimin e “terrorit të Hamasit” me lëvizjen për të njohur shtetësinë palestineze.

Macron, në një përgjigje me shkrim, i hodhi poshtë akuzat dhe në intervistën e së enjtes tha se ishte personalisht “i lënduar” nga pretendimet e Netanyahut.

“Mendoj se është një gabim i madh nga ana e kryeministrit tuaj, sepse ai po i jep një justifikim antisemitizmit, duke e vënë mbi supet e mia sepse ndoshta ky ishte objektivi i tij. Por nuk ka asnjë justifikim për antisemitizmin”, tha ai.

Duke mbrojtur politikën e Francës, Macron tha se njohja e shtetësisë palestineze është “mënyra më e mirë për të izoluar Hamasin”.

Në përgjigje të iniciativës së Francës, zyrtarët izraelitë po shqyrtojnë një sërë kundërmasash, duke përfshirë mbylljen e konsullatës franceze në Jerusalem dhe përshpejtimin e aneksimeve të Bregut Perëndimor.

