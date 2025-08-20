Shkaktuan dy aksidente në Fier, arrestohen drejtuesit e mjeteve
Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 14:47
Aktualitet
Policia e Fierit ka vënë në pranga dy drejtues mjetesh pas shkaktimit të dy aksidenteve rrugore.
Olsi Cane, 40 vjeç, u arrestua pasi u përplas me një tjetër mjet gjatë drejtimit të automjetit. Ndërsa 67-vjeçari Zini Fejzulla, i cili po drejtonte motorin në gjendje të dehur dhe u përplas me një makinë, i është komunikuar masa e arrestit me burg ndërsa ndodhet nën kujdesin e mjekëve në spital.
Ndaj të dyve rëndojnë akuza për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor.