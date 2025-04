Kush është miliarderi, i vetmi në botë që nuk po humb para pas tarifave tëTrump!

Warren Buffett është i vetmi në mesin e 500 njerëzve më të pasur në botë që nuk humbi para për shkak të tarifave të Trump përkundrazi, ai përfitoi.

Kjo për shkak se amerikani 94-vjeçar filloi të shiste aksione të kompanive amerikane menjëherë pasi Trump mori detyrën. Filozofia e qëndrueshme e Buffett po rishfaqet mes ankthit të rinovuar të investitorëve, në vazhdën e rënieve të mëdha të tregut të shkaktuar nga njoftimet për tarifat nga presidenti Donald Trump.

Kryetari dhe CEO i Berkshire Hathaway, i njohur si “Oracle of Omaha”, shpesh ka këshilluar se rëniet në tregun e aksioneve, mund të përfaqësojnë mundësi dhe jo rreziqe. Javën e kaluar, Dow Jones Industrial Average ra me më shumë se 1,400 pikë dhe S&P 500 ra, i përcaktuar si një rënie prej 10 për qind ose më shumë nga nivelet më të larta të fundit, pas njoftimit të tarifës së Trump për “Ditën e Çlirimit”.

Aksionet evropiane gjithashtu ranë me mbi 4 për qind. Ndryshimi i politikës ka ngritur frikën e një lufte të përtërirë tregtare dhe ngadalësimit të ekonomisë globale, duke i shtyrë investitorët drejt daljeve të nxituara. Pavarësisht kësaj, Buffett është i vetmi person në dhjetëshen më të mirë të listës së të pasurve në SHBA që ka vazhduar të fitojë në vlerën e tij të vlerësuar neto, duke i bërë këshillat e tij veçanërisht të vlefshme për ata që kërkojnë të mbrojnë pasurinë e tyre.

Buffett ka thënë se ai nuk do të komentojë drejtpërdrejt mbi tarifat e Trump ose përgjigjen e tregut të aksioneve deri në takimin vjetor të Berkshire në maj. Megjithatë, ai ka kritikuar më parë përdorimin e tarifave për të nxitur politikën ekonomike, duke i përshkruar ato si “një taksë mbi mallrat”.

Për më tepër, në vitin 2019, Buffett tha:

“Nëse në të vërtetë kemi një luftë tregtare, do të jetë e keqe për të gjithë botën. Gjithçka ndërpritet në botë. Një botë që përshtatet me diçka shumë afër tregtisë së lirë, më shumë njerëz do të jetojnë më mirë se në një botë me tarifa të konsiderueshme dhe tarifa që ndryshojnë me kalimin e kohës”.