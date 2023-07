"Ku ishe para se të më takoje mua?", Antonela harron Mevlanin dhe bën skena xhelozie për Blerimin

Sot në Përputhen u transmetua takimi i Antonelës dhe Blerimit, i cili nisi menjëherë me skena xhelozie. Ishte Antonela që vuri re shenja grimi në xhupin e Blerimit dhe nisi me pyetje se kë ka takuar më parë, ndërsa Antonela e thumboi se është ngushëlluar me dikë tjetër.

Antonela: Çfarë është kjo? Make Up?

Blerimi: Ndoshta se më takove ti.

Antonela: Ku ishe përpara?

Blerimi: S’ka lidhje. Ka një javë që të kam pritur dhe mu bë qejfi që u takuam.

Antonela: Qenke ngushëlluar tjetër kund.

Blerimi: Qenke pak xheloze. Më pëlqen. Edhe unë kam fillu me xhelozu pak për ty.