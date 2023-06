Konfirmohet shpërthimi i nëndetëses "Titan", koni i bishtit dhe pjesë të tjera u gjetën 1600 metra larg Titanikut

Pas një kërkimi masiv prej një dite për nëndetësen Titan që tërhoqi vëmendjen ndërkombëtare, autoritetet amerikane njoftuan se anija kishte pësuar një "shpërthim katastrofik" dhe informacioni i ri nga një burim i Marinës amerikane ndihmon për të hedhur dritë se kur mund të ketë ndodhur ajo fatkeqësi.

Të pesë personat në bordin e zhytësit, të njohur si "Titan", u vranë, tha Roja Bregdetare e SHBA në një konferencë për shtyp të enjten.

Koni i bishtit dhe mbeturinat e tjera nga zhytësi i zhdukur u gjetën nga një automjet i drejtuar nga distanca rreth 1600 këmbë nga harku i Titanikut, i cili qëndron rreth 13,000 metra thellë në Oqeanin Atlantik të Veriut.

"Mbeturirat janë në përputhje me një shpërthim katastrofik të anijes," u tha gazetarëve Admirali i Gardës Bregdetare të SHBA John Mauger, komandanti i parë i distriktit të rojes bregdetare.

Një zyrtar i lartë i marinës tha për CNN se Marina zbuloi një nënshkrim akustik në përputhje me një shpërthim të dielën në zonën e përgjithshme ku anija po zhytej dhe humbi komunikimin me anijen e saj mëmë.

Marina menjëherë ua transmetoi atë informacion komandantëve në vendngjarje që drejtonin përpjekjet e kërkimit dhe u përdor për të ngushtuar zonën e kërkimit, tha zyrtari të enjten.

Por tingulli i shpërthimit u përcaktua të ishte "jo përfundimtar", tha zyrtari, dhe përpjekjet shumëkombëshe për të gjetur zhytësin vazhduan si një përpjekje kërkimi dhe shpëtimi. Wall Street Journal ishte e para që raportoi për nënshkrimin akustik të marrë nga Marina.

Pak minuta përpara konferencës për shtyp të Rojës Bregdetare të SHBA, OceanGate Expeditions, kompania që operoi zhytësin në det të thellë, lëshoi një deklaratë duke shprehur ngushëllimet për pesë burrat në bord.

"Ne tani besojmë se CEO ynë Stockton Rush, Shahzada Dawood dhe djali i tij Suleman Dawood, Hamish Harding dhe Paul-Henri Nargeolet, fatkeqësisht kanë humbur jetën" tha OceanGate në një deklaratë.

“Këta njerëz ishin eksplorues të vërtetë që ndanin një frymë të veçantë aventure dhe një pasion të thellë për të eksploruar dhe mbrojtur oqeanet e botës. Zemrat tona janë me këta pesë shpirtra dhe çdo pjesëtar të familjeve të tyre gjatë kësaj kohe tragjike”.

Lajmi përfundon një sagë që filloi të dielën kur Titani filloi zbritjen e tij për të eksploruar rrënojat e Titanikut. Ekspedita u faturua si "një shans për të dalë jashtë jetës së përditshme dhe për të zbuluar diçka vërtet të jashtëzakonshme" dhe i kushtoi secilit pjesëmarrës 250,000 dollarë, tregon një version i arkivuar i faqes së internetit të OceanGate.

Megjithatë, anija e ngushtë humbi kontaktin me anijen e saj mëmë rreth 1 orë e 45 minuta pas zhytjes së saj dhe nuk doli në sipërfaqe siç pritej, duke nxitur një operacion të gjerë kërkimi dhe shpëtimi në një zonë të largët disa qindra milje në juglindje të Newfoundland.

Ekspedita pasqyron magjepsjen e vazhdueshme me Titanikun më shumë se një shekull pasi ai goditi një ajsberg dhe u fundos në udhëtimin e tij të parë, duke vrarë më shumë se 1500 njerëz. Udhëtimi ishte gjithashtu pjesë e biznesit në rritje të turizmit të pasur të aventurës, së bashku me fluturimet hapësinore të Blue Origin ose ngritjen e turneve me guidë në malin Everest.

Fokusi në anije rinovoi kritikat për qasjen e OceanGate ndaj sigurisë nga punonjësit dhe drejtuesit e tjerë të industrisë. Anija 23,000 paund në det të thellë ishte bërë nga një kombinim eksperimental i fibrave të karbonit dhe titanit dhe mbështetej në pjesë të teknologjisë së ulët, të tilla si një kontrollues i lojërave video.

Zyrtarët tani do të kenë për detyrë t'u përgjigjen pyetjeve të tjera, duke përfshirë grumbullimin e asaj që ka ndodhur saktësisht dhe si të parandalohet më së miri që të mos ndodhë përsëri.