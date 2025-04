Komisionerja e BE për zgjerim tregon afatin e fundit: Ja kur Shqipëria do të anëtarësohet në Bashkimin Europian!

Komisionerja për zgjerim, Marta Kos ka folur për dy vende të Ballakanit që sipas saj mund të mbyllin negociatat për anëtarësim në BE brenda mandatit të saj.

Marta Kos iu referua Malit të Zi dhe Shqipërisë dhe tha se dy vendet që kanë përparuar dhe që janë në krye të listës për tu bërë pjesë e BE janë Mali i Zi dhe Shqipëria.

"Dy vende janë në krye, njëri është Mali i Zi, me të cilin negociatat mund të përfundojnë deri në fund të vitit 2026, pas së cilës u mbetet vendeve anëtare se sa kohë do të duhej për ratifikimin. Tashmë i kemi hapur të gjithë kapitujt me Malin e Zi, tani sapo po i mbyllim.

Aktualisht, Shqipëria është në vendin e dytë, e cila mund të kalojë vijën e përfundimit të negociatave në fund të vitit 2027.

Jam e vetëdijshme për rëndësinë e jashtëzakonshme të komunikimit sepse nuk mund ta imagjinoj që pasi të kenë përfunduar të gjitha negociatat, një shteti anëtar do të thoshte jo, ne nuk e duam atë vend në Bashkimin Europian, prandaj jam optimiste për të dyja shtetet pararojë, Shqipërinë dhe Malin e Zi", tha Kos.