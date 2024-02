“Kemi duruar mjaftueshëm”, pas fermerëve dhe mësuesit francezë paralajmërojnë greva

Mësuesit francezë të indinjuar kanë dalë sot në grevë dhe do të marrin pjesë në demonstrata në të gjithë vendin për të paralajmëruar qeverinë për kushtet e tyre të punës, pagat dhe gjendjen e shkollimit publik.

“Shpresojmë që shumë mësues do të dalin në rrugë, sepse kemi duruar mjaftueshëm”, shpjegoi Benjamin Marol, një mësues histori-gjeografie në një shkollë të mesme në Montreux, në veri të Parisit.

Mobilizimi do të jetë paralajmërim për qeverinë, e cila po anashkalon paralajmërimet për përditshmërinë, problemet në punë si pagat e ulëta të mësuesve, nënvizoi sindikata qendrore e punëtorëve në arsimin fillor, FSU-SNUipp. Sipas saj, situata u përkeqësua me emërimin e një ministri me kohë të pjesshme.

Thirrja për një grevë u bë në dhjetor përpara emërimit në ministrinë e arsimit të Amelie Udea-Castera, e cila pasoi Gabriel Attal që u bë kryeministër.

Udea -Kastera u gradua tre javë më parë në ministri, duke marrë në dorë sektorët e Arsimit dhe Rinisë, përveç Ministrisë së Sporteve dhe Lojërave Olimpike të së cilës ajo drejton.

Në fytyrën e saj është kristalizuar pakënaqësia e mësuesve pas deklaratave të saj të diskutueshme për regjistrimin e fëmijëve në një shkollë private ku frekuenton elita pariziane.

Në Paris, në orën 14:00 do të nisë një demonstratë pas thirrjes së sindikatës kryesore të mësuesve. Demonstrata të tjera janë paralajmëruar në qytete të ndryshme, duke përfshirë Marsejë, Rennes dhe Nante.