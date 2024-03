Kate Middleton në luftë me kancerin, fotografi mbretëror zbulon arsyen pse e mbajti sekret

Fotografi mbretëror i The Sun, Arthur Edwards, ka deklaruar se sa shumë guxim i është dashur Kate Middleton për të zbuluar publikisht se është diagnostikuar me kancer.

“Çfarë guximi do t’i duhej të gjorës Kate për t’i thënë botës se ka kancer. Tani e dimë se e vetmja arsye që ajo e mbajti sekret është për hir të fëmijëve të saj”, tha ai.

“Kanceri është një fjalë që i frikëson të gjithë dhe kimioterapia është një trajtim mjaft i vështirë dhe trupi duhet të jetë i fortë për ta përballuar atë. Kate ka shumë vullnet dhe vendosmëri të cilën e kam parë nga afër që nga dita që e fotografova për herë të parë”, shtoi ai.

“Me mbështetjen e William, jam i sigurt se ata do të luftojnë. Pyes veten se si ndihen tani reporterët që bënë pretendime kaq qesharake për këtë zonjë të mrekullueshme. Le të shpresojmë që ata të ndihen mirë dhe me të vërtetë të turpëruar nga çmenduria e javëve të fundit dhe me të drejtë.

Tani ata e dinë se sa e rëndë ka qenë sëmundja e saj që nga janari, shpresoj që çmenduria pas thashethemeve të egra dhe spekulimeve të egra të përfundojë në mënyrë që Kate të mund të jetë vetëm me burrin dhe familjen e saj, ndërsa ajo të shërohet plotësisht në kohë”, theksoi Arthur Edwards.

“Kur dëgjova lajmin dje, më ktheu në ditën kur bëra foton e tyre të fejesës. Mbaj mend që e pyeta Uilliamin “pse u ndave me Kate?” Ai tha: “Sepse duhej të isha i sigurt. Unë dua që kjo martesë të zgjasë përgjithmonë.” Duke punuar me çiftin për fejesat mbretërore, shoh që dashuria e tyre është e vërtetë.

Mënyra se si ata gjejnë gjithmonë kohë për t’u kthyer, buzëqeshur me njëri-tjetrin dhe për të bërë biseda të vogla sekrete, më kujton Mbretëreshën dhe Dukën e Edinburgut, martesa e të cilëve zgjati shtatë dekada.

Kjo dashuri e vërtetë mes William dhe Kate është ajo që do t’i mbajë ata të bashkuar përmes kalvarit të saj dhe aventurës së saj me kancerin”, shtoi fotografi mbretërore.