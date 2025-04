Kanadaja me kryeministër të ri! Mark Carney fiton ndaj Justin Trudeau, sulmon Trumpin

Ish-bankieri qendror Mark Carney fitoi garën për t’u bërë lider i Partisë Liberale në pushtet të Kanadasë dhe do të pasojë Justin Trudeau si kryeministër.

Carney do të marrë drejtimin në një kohë të trazuar në Kanada , e cila është në mes të një lufte tregtare me aleatin e vjetër Shtetet e Bashkuara nën Presidentin Donald Trump dhe duhet të mbajë zgjedhje të përgjithshme së shpejti.

Carney, 59 vjeç, mori 86% të votave të hedhura për të mundur ish-ministren e financave Chrystia Freeland në një garë në të cilën votuan pak më pak se 152,000 anëtarë të partisë.

“Ka dikush që po përpiqet të dobësojë ekonominë tonë,” tha Carney për Trump, duke nxitur thirrje të forta në mbledhjen e partisë. “Ai po sulmon punëtorët, familjet dhe bizneset kanadeze. Ne nuk mund ta lëmë të ketë sukses.”

“Kjo nuk do të jetë biznes si zakonisht,” tha Carney. “Ne do të duhet të bëjmë gjëra që nuk i kemi imagjinuar më parë, me shpejtësi që nuk i mendonim të mundshme”.

Trudeau njoftoi në janar se do të tërhiqej pas më shumë se nëntë vjetësh në pushtet, pasi vlerësimi i tij i pëlqimit ra ndjeshëm, duke e detyruar Partinë Liberale në pushtet të bëjë një garë të shpejtë për ta zëvendësuar atë.

“Mos bëni gabim, ky është një moment që përcakton kombin. Demokracia nuk është e dhënë. Liria nuk është e dhënë. Edhe Kanadaja nuk është e dhënë,” tha Trudeau.

Carney, një fillestar politik, argumentoi se ai ishte më i miri për të ringjallur partinë dhe për të mbikëqyrur negociatat tregtare me Trump , i cili po kërcënon tarifa shtesë që mund të gjymtojnë ekonominë e Kanadasë të varur nga eksporti.

Trudeau ka vendosur 30 miliardë dollarë tarifa hakmarrëse ndaj Shteteve të Bashkuara në përgjigje të tarifave që Trump vendosi në Kanada./tch