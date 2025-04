Paralajmërimi i Donald Trump: Armët bërthamore mund të shënojnë fundin e Botës

Donald Trump ka paralajmëruar se armët bërthamore, të cilat ai i quajti “përbindësha”, mund të “shkatërrojnë botën”, ndërsa ngriti alarmin për një apokalips atomik.

Presidenti lëshoi ​​një paralajmërim të ashpër në një intervistë televizive të dielën në mëngjes pasi bëri kontrolle të reja të armëve me Rusinë dhe Kinën.

Në një intervistë me Maria Bartiromo të Fox News në emisionin e saj Sunday Morning Futures, Trump tha se beson se armët bërthamore janë një nga kërcënimet më të mëdha për njerëzimin.

Në një paralajmërim rrëqethës, ai tha se nëse armët bërthamore përdoren përsëri, kjo mund të shkaktojë apokalipsin.

SHBA ka rezervën e dytë më të madhe të armëve bërthamore në botë me rreth 5000 armë.

Rusia ka më shumë me afro 6000, me Kinën një të tretën e largët me rreth 350.

Armët bërthamore janë përdorur vetëm dy herë, kur SHBA bombardoi Hiroshimën dhe Nagasakin për t’i dhënë fund Luftës së Dytë Botërore.

Duke folur për Fox, Trump tha: “Ne shpenzojmë shumë para për armë bërthamore. Niveli i shkatërrimit është përtej çdo gjëje që mund të imagjinoni.

Nuk duhet të shpenzohen gjithë këto para për diçka që nëse përdoret, ndoshta është fundi i botës”.

Trump vazhdoi duke thënë se shumë njerëz janë të përqendruar në pretendimet për ndryshimin e klimës, në vend që të trajtojnë kërcënimin global të paraqitur nga bërthamat./tch