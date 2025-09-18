“Ka lindur mashkull”, Macron dhe bashkëshortja nisin betejë ligjore kundër shpifjeve për identitetin e Brigitte
Presidenti francez Emmanuel Macron dhe bashkëshortja e tij, Brigitte, kanë nisur një betejë ligjore në SHBA për të kundërshtuar pretendimet e shpërndara nga influencuesja amerikane Candace Owens, e cila ka pohuar se zonja Macron ka lindur mashkull.
Avokati i çiftit, Tom Clare, deklaroi në një intervistë për BBC se Macronët janë të përgatitur të paraqesin prova fotografike dhe shkencore për të hedhur poshtë këto akuza. Sipas tij, Brigitte Macron është tepër e shqetësuar nga aludimet, të cilat kanë krijuar edhe shpërqendrim për presidentin francez.
“Është jashtëzakonisht shqetësuese të mendosh se duhet të shkosh dhe të paraqesësh këtë lloj prove. Por ajo është e vendosur ta bëjë, për të sqaruar situatën dhe për të ndalur shpifjet,” u shpreh Clare.
Pretendimet për identitetin e Brigitte Macron qarkulluan fillimisht në YouTube në vitin 2021 nga blogeret franceze Amandine Roy dhe Natacha Rey. Familja Macron fitoi një çështje për shpifje në Francë në vitin 2024, por vendimi u rrëzua në apel një vit më vonë mbi bazën e lirisë së shprehjes. Procesi vazhdon edhe sot në gjykatat franceze.
Në korrik 2025, çifti Macron ngriti një padi për shpifje kundër Owens në SHBA, duke e akuzuar se ka shpërfillur faktet dhe ka mbështetur teori konspirative për motive ideologjike dhe politike.