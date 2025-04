Izraeli godet hyrjen e spitalit në Gaza, vritet një mjek

Një sulm ajror nga Izraeli goditi hyrjen e një spitali në Rripin e Gazës të martën, duke vrarë një punonjës mjekësor dhe duke plagosur nëntë persona të tjerë, tha një zëdhënës i spitalit.

Sulmi goditi Spitalin Kuvajtian në zonën Muwasi, ku qindra mijëra persona kanë kërkuar strehim në kampe të mëdha me çadra. Të plagosurit ishin të gjithë pacientë dhe punonjës shëndetësorë, dhe dy prej pacientëve ishin në gjendje kritike pas sulmit, tha zëdhënësi i spitalit, Saber Mohammed.

Ushtria izraelite nuk i ka komentuar raportimet për këtë zhvillim deri më tani.

Të martën, një zëdhënës i Hamasit - grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga SHBA-ja dhe BE-ja - tha se sulmet kishin shkaktuar humbje të kontaktit me njësinë që ruante pengun izraelito-amerikan, Edan Alexander.

Hamasi tha se vendi ku mbahej Alexander ishte shënjestruar gjatë sulmit dhe se po përpiqeshin të lidhnin sërish kontakt.

Ndërkohë, kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahum përsëriti kundërshtimin e tij ndaj shtetësisë palestineze gjatë një telefonate me presidentin francez, Emmanuel Macron, i cili kishte deklaruar se Franca synon ta njohë shtetin palestinez më vonë këtë vit.

Në telefonatën me Macron, Netanyahu tha se krijimi i një shteti palestinez do të ishte “një shpërblim i madh për terrorizmin” dhe do të sillte një entitet të udhëhequr nga militantët vetëm disa kilometra larg nga qytetet izraelite.

Në një deklaratë të tij të publikuar në X, Macron bëri thirrje për një armëpushim tjetër, lirimin e pengjeve dhe rifillimin e dërgesave të ndihmave humanitare në Gaza, të cilat Izraeli i ka bllokuar për më shumë se një muaj. Ai nuk përmendi njohjen e shtetit palestinez.

Macron tha javën e kaluar se Franca duhet të synojë të njohë një shtet palestinez deri në qershor, kur do të bashkë-organizojë një konferencë ndërkombëtare me Arabinë Saudite për zbatimin e zgjidhjes me dy shtete.

Ushtria izraelite ka goditur dhe ka bastisur spitale disa herë gjatë luftës 18-mujore, duke akuzuar militantët e Hamasit për strehim në to ose përdorim të tyre për qëllime ushtarake. Stafi spitalor i ka mohuar akuzat dhe ka akuzuar Izraelin për rrezikim të civilëve dhe shkatërrim të sistemit shëndetësor të Gazës.

Të dielën, Izraeli goditi spitalin e fundit të madh që ofronte shërbime të rëndësishme shëndetësore në veri të Gazës pas urdhrit për evakuim. Një pacient vdiq gjatë evakuimit, dhe goditja dëmtoi rëndë dhomën e urgjencës, farmacitë dhe ndërtesat përreth, sipas Spitalit Al-Ahli.