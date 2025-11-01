Iu hoqën titujt mbretëror, Mbreti Charles akordon një shumë dhe pension vjetor për shpërnguljen e princit nga rezidenca
Princi Andrew dhe tashmë ish-duka i Yorkut do të marrë një shumë të caktuar dhe një pagesë vjetore, me shpenzimet personale të vëllait të tij, Mbretit Charles, për jetën e tij të re si qytetar i thjeshtë.
Një raport i Guardian thotë se qëllimi i ndihmës është ta parandalojë atë nga shpenzimet e tepërta. Zgjedhja e mbretit është të ofrojë një “zgjidhje të përhershme” për problemin e Andrew Mountbatten Windsor, siç do të njihet tani Andrew.
Ai do të marrë një shumë të caktuar gjashtëshifrore për të mbuluar zhvendosjen e tij nga rezidenca mbretërore në Windsor në një rezidencë private në Sandringham. Zhvendosja nuk do të përfundojë para Krishtlindjeve.
Më vonë ai do të marrë një pension vjetor nga fondet e vetë Charles.
Vlerësohet se pensioni do të jetë disa herë më i madh se pensioni i Marinës Mbretërore, i cili është 20,000 paund në vit.
Bisedimet mbi paketën e zhvendosjes besohet se janë duke vazhduar, raporton The Guardian.
Një deklaratë e pallatit të enjten tha se mbreti kishte filluar procesin formal të “heqjes së titullit dhe titujve të nderit të Princit Andrew” dhe se njoftimi formal për dëbim nga rezidenca mbretërore ishte dorëzuar.
Kryeministri britanik, Keir Starmer, thuhet se e mbështet plotësisht vendimin e mbretit. Qeveria u konsultua para njoftimit të Pallatit Buckingham dhe e bëri të qartë se besonte se vendimi i Charles ishte kushtetues.
Kuptohet se Zyra e Kabinetit ka punuar me këshilltarët e mbretit për të gjetur një zgjidhje që do të shmangte përdorimin e kohës parlamentare dhe ka kërkuar këshilla nga ekspertë për çështjet kushtetuese.