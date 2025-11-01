Mbappé fiton Këpucën e Artë: Pa gabimet që kam bërë, nuk do të isha kampion tani
Kylian u vlerësua me çmimin golashënuesi më i mirë evropian për sezonin e kaluar në stadiumin Bernabeu, në prani të shokëve të tij të ekipit, presidentit Florentino Perez dhe trajnerit Xabi Alonso, të cilët ishin gjithashtu ishin në skenë bashkë me të.
Cilat janë ndryshimet midis PSG dhe Real Madrid? Jam krenar që kam qenë pjesë e të dyjave.”
“Faleminderit të gjithë shokëve të mi të ekipit që nxorët më të mirën tek unë. Kemi një grup të jashtëzakonshëm dhe mund të fitojmë shumë.” Brenda në Bernabeu, Kylian Mbappé, 26 vjeç, i veshur elegant me të zeza, merr Këpucën e tij të parë të Artë për sezonin 2024-25, pasi përfundoi si golashënuesi më i mirë i Europës me 31 gola në La Liga dhe 62 pikë në renditjen e golashënuesve më të mirë. Mendimet e tij të para janë për shokët e tij të ekipit, të cilët më pas i bashkohen në skenën e çmimeve, së bashku me trajnerin Xabi Alonso dhe presidentin Florentino Perez. Më pas, Mbappé me qetësi dhe relaks u përgjigjet pyetjeve të gazetarëve të ESM (European Sports Media).
Çfarë ëndërronit si fëmijë?
“Që kur isha i vogël, gjithmonë kam dashur të shënoj shumë gola. Mendoj se çdo fëmijë që fillon të luajë futboll ëndërron të shënojë dhe sa më shumë të jetë e mundurm. Ky është një çmim shumë i rëndësishëm dhe më bën shumë të lumtur, por të gjithë e dinë se rezultatet kolektive janë më të rëndësishmet. Shpresoj të fitoj një tjetër Këpucë të Artë në të ardhmen, por mbi të gjitha, shpresoj të fitojmë ligën. Qëllimi im këtë vit është të vazhdoj në atë rrugë me ekipin. Nëse fitojmë La Ligën dhe marr një tjetër Këpucë të Artë, do të jem edhe më i lumtur se tani.”
Ai ka shënuar shumë gola deri më tani në Madrid: cilin do të zgjidhnit?
“Zakonisht zgjedh gjithmonë të fundit, por këtë herë do të zgjidhja të parin, sepse ishte goli im i parë në Bernabéu (1 shtator 2024). Ishte një ndjesi e veçantë kundër Betisit, i pari nga shumë gola që shpresoj të shënoj në këtë stadium. Ishte një moment që shënoi fillimin e historisë sime në Bernabéu dhe më la kujtime shumë të bukura.”
E sheh veten më shumë si 10 apo 9?
“Mbaj mend që ditën e prezantimit tim, kur më pyetën, thashë se nuk më interesonte pozicioni i saktë. Unë jam një sulmues që mund të luaj në pozicione të ndryshme dhe të shënoj nga kudo. Në fund të fundit, synoj vetëm golin. Preferoj që të tjerët të më përshkruajnë se kush jam. Qëllimi im është të bëj punën time dhe ta bëj mirë, pavarësisht pozicionit në të cilin më vendos trajneri.”
A ka ndryshuar diçka që nga fitimi i Kupës së Botës në vitin 2018?
“Shpresoj të kem ndryshuar, sepse ky është evolucioni normal i një futbollisti. Gjithmonë duhet të përmirësohesh. Do të ishte problem nëse do të isha i njëjti siç isha shtatë vjet më parë. Mendoj se me gjithçka që kam arritur dhe gabimet që kam bërë, kam mësuar dhe jam bërë lojtari dhe personi që jam sot. Ndryshimi është pozitiv, për sa kohë që është për mirë, dhe unë nuk jam i njëjti si më parë.”
Cili është ndryshimi midis PSG-së dhe Real Madridit?
“Janë klube shumë të ndryshme, me histori të ndryshme. PSG është një klub shumë më i ri, ndërsa Real Madridi është shumë më i vjetër dhe ka një histori më të thellë. Edhe kultura është e ndryshme. Real Madridi është padyshim klubi më i mirë në botë, por edhe Parisi është ndër më të mirët. Janë dy mënyra të ndryshme për të kuptuar futbollin dhe jam krenar që kam qenë pjesë e të dyjave.”
A po mendon Cristiano Ronaldo të përmirësoje shifrat e tij këtu?
“Nuk di si t’i përgjigjem kësaj pyetjeje. Të gjithë e dinë që Cristiano është një pikë referimi në Madrid, numri një. Unë kam qenë këtu për një vit e gjysmë dhe ai ka qenë këtu për nëntë sezone. Nuk mund ta krahasoj veten me atë që ai ka bërë. Rruga ime është e ndryshme. Vetëm të përmendem përkrah Cristianos është një burim krenarie, por unë mendoj vetëm për të bërë rrugën time, për të ndihmuar ekipin dhe për të fituar sa më shumë tituj të jetë e mundur.”
I befasuar nga klasi i Arda Güler?
“Jo, nuk jam i befasuar. Ai është një lojtar i ri me shumë talent, gati për të ndihmuar ekipin. Ai e ka nisur sezonin në mënyrë mbresëlënëse për moshën e tij. Ai ka një prekje magjike që i magjeps tifozët e Bernabeut. Shpresoj vetëm që të vazhdojë kështu, sepse ai mund të jetë shumë i rëndësishëm për ne dhe jam i lumtur që luaj përkrah tij.”
Liga e Kampionëve, Kupa e Botës, Topi i Artë… Cilat janë objektivat tuaja për këtë vit?
“Jam shumë konkurrues, dua të luftoj për gjithçka. Nuk kam pse të zgjedh vetëm një gol. Do të jetë e vështirë, por dua të fitoj gjithçka dhe të jap gjithçka në çdo garë.”
Si arrin të përqendrohesh për 90 minuta dhe të qëndrosh 100% i përgatitur?
“Ne nuk jemi kurrë 100%. Gjithmonë ka diçka që të pengon të japësh gjithçka, por kjo nuk është justifikim. Qëllimi im është gjithmonë të jem versioni më i mirë i vetes, të respektoj klubin, tifozët dhe ekipin, dhe të përgatitem sa më mirë që mundem. Ndonjëherë është e lehtë, ndonjëherë jo, por duhet të japësh gjithçka.”
Si është marrëdhënia juaj me Xabi Alonson?
“Kam pasur shumë trajnerë dhe jam mësuar që secili prej tyre të ketë filozofinë dhe stilin e vet. Xabi është i ndryshëm nga Ancelotti; ai ka mënyrën e tij të punës dhe pak nga pak, po e kuptojmë se çfarë dëshiron ai. Mund ta shihni në fushë se jemi përmirësuar që nga fillimi i sezonit, edhe pse ende kemi vend për përmirësim. Nuk kemi fituar asgjë ende, por jemi në rrugën e duhur dhe shpresojmë të fitojmë sa më shumë tituj të jetë e mundur.”
A keni ndonjë objektiv për këtë vit pas 31 gola në Ligën e kaluar dhe 44 sezonin e kaluar?
“Jo, nuk i kam vënë kurrë një kufi vetes. Qëllimi im është të shfrytëzoj çdo mundësi për të shënuar dhe për të ndihmuar ekipin. Sa më shumë gola të shënoj, aq më shumë tituj mund të fitojmë. Prioriteti im është gjithmonë të kontribuoj për ekipin, qoftë duke shënuar gola apo duke bërë ndonjë gjë tjetër që na lejon të fitojmë. Kjo është gjëja më e rëndësishme dhe do ta bëj 100%.”