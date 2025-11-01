LEXO PA REKLAMA!

Sërish dronë në Gjermani, aeroporti Berlin-Bradenburg ndalon fluturimet për dy orë

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 08:15
Bota

Një dron pranë Aeroportit Berlin-Brandenburg shkaktoi vonesa dhe anulime fluturimesh të premten në mbrëmje.

Policia po kontrollon zonën me helikopterë, ndërsa fluturimet po vazhdojnë dhe ndalimi i natës është hequr.

Droni po fluturonte në pjesën jugore të aeroportit, ku u vu re nga një punëtor në objekt. Prania e tij u konfirmua nga oficerët e policisë që patrullonin zonën pak më vonë. Fluturimet u pezulluan për dy orë, nga ora 21:00 deri në orën 23:00, me 11 avionë të devijuar në aeroportet e Leipzigut, Dresdenit dhe Hamburgut. Të tjerë fluturuan mbi Berlin, ndërsa tre fluturime për në Londër, Birmingham dhe Stokholm u anuluan.


Policia po monitoron aeroportin me dy helikopterë në një përpjekje për të gjetur ose dronin ose operatorin e tij, ndërsa fluturimet tani po rifillojnë. “Për shkak të situatës, autoriteti i kontrollit të trafikut ajror ka miratuar një përjashtim nga ndalimi i fluturimeve natën – ngritjet lejohen deri në orën 02:00 dhe uljet deri në orën 05:00.

Incidentet e shikimit të dronëve pranë aeroporteve gjermane janë rritur ndjeshëm kohët e fundit. Në fillim të tetorit, në aeroportin e Mynihut u shkaktua kaos për dy ditë kur dronë u panë në zonë.

Ndërkohë, qeveria gjermane ka njoftuar krijimin e një qendre të posaçme koordinimi për trajtimin e dronëve dhe tani madje ka autorizuar policinë t’i rrëzojë ato në rrethana të caktuara.

 

 

