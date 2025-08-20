LEXO PA REKLAMA!

Itali, shpërndante kokainë me makinën që mori me qira, arrestohet 25-vjeçari shqiptar

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 20:48
Bota

Itali, shpërndante kokainë me makinën që mori me qira,

Karabinierët italianë në qytetin Foligno kanë arrestuar një të ri shqiptar 25-vjeçar, i cili u kap me një lëndim narkotik të tipit kokainë.

Sipas mediave italiane, i riu, që kishte precedent penalë, dyshohet se ishte pjesë e një rrjeti të zgjidhjes së rrugës. Arrestimi ndodh gjatë një kontrolli policor në Via Gori , ku karabinierët ndaluan makinat me qira që ai po përdorte.

Gjatë kontrollit, brenda mjetit u gjetën 51 doza kokaine , me peshë totale 32 gramë , të cilat ishin fshehur me kujdes. Droga u sekuestrua, ndërsa i riu shoqërua në komisariat.

Autoritetet italiane po vijojnë hetimet për të gjetur rrjetin e analizave ku dyshohet se ishte i përfshirë në riu shqiptar dhe destinacionin përfundimtar të lëndëve narkotike.

 

 

