E rëndë/ Gjendjet i vetëvarur brenda banesës 45-vjeçari në Durrës, detajet e para

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 20:29
Aktualitet

E rëndë/ Gjendjet i vetëvarur brenda banesës

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Durrës pasi 45-vjeçari me iniciale A.P., i ka dhënë fund jetës. Mësohet se viktima është gjetur pa shenja jete i vetëvarur nga familjarët në banesë.

"Durrës/Informacion paraprak  Rreth orës 19:00, në lagjen nr.17 në Durrës, në banesë është gjetur nga familjarët, dyshohet i vetëvarur, shtetasi A. P, rreth 45 vjeç.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes", njofton policia.

