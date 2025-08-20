E rëndë/ Gjendjet i vetëvarur brenda banesës 45-vjeçari në Durrës, detajet e para
Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 20:29
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Durrës pasi 45-vjeçari me iniciale A.P., i ka dhënë fund jetës. Mësohet se viktima është gjetur pa shenja jete i vetëvarur nga familjarët në banesë.
"Durrës/Informacion paraprak Rreth orës 19:00, në lagjen nr.17 në Durrës, në banesë është gjetur nga familjarët, dyshohet i vetëvarur, shtetasi A. P, rreth 45 vjeç.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes", njofton policia.