Itali/ Protestë pro-Palestinës në Romë! Tubuesit tentojnë të thyejnë kordonin, përplasen me policinë
Përpjekja për të thyer bllokadat e policisë, spërkatja me ujë dhe rezistenca e oficerëve me mburojat e tyre, i penguan 500 protestuesit pro palestinezë të largoheshin nga Piazza Verdi dhe të shkonin drejt ambasadës izraelite.
Demonstrata e thirrur nga grupet palestineze për në orën 6 të mbrëmjes në Romë ka krijuar tensione në zemër të Pariolit.
Organizatorët kishin njoftuar policinë për një protestë statike, por në mediat sociale ata përhapën ftesën për të marshuar drejt Auditorium Parco della Musica, ku po zhvillohet Festivali i Filmit, duke kaluar pranë ambasadës izraelite aty pranë në Via Mercati, e cila ruhet nga dhjetëra automjete të blinduara policie.
Pak metra larg Piazza Verdi ndodhen edhe ambasada ukrainase, në rrugën Guido D'Arezzo, dhe rezidenca e ambasadorit amerikan, në rrugën Rossini.
Organizatorët refuzuan të negocionin me policinë dhe u përpoqën të dilnin nga protesta, por u ndaluan nga policia.
"Po lëvizim drejt Via Aldrovandi," tha Paolo Di Vetta i Lëvizjes për të Drejtat e Strehimit në orën 6 pasdite, duke folur në mikrofon .
"Duam të arrijmë Auditoriumin dhe Ambasadën Izraelite. Policia po bllokon gjithçka me ujë. Nëse na sulmojnë, duhet të qëndrojmë të bashkuar."
Disa protestues arritën të thyenin bllokadat dhe më pas u ndaluan në Via Paisiello.
Drejtori i rendit publik u komunikoi protestuesve "urdhrin e komisarit të policisë, në përputhje me Ligjin e Konsoliduar për Sigurinë Publike, i cili ndalon zyrtarisht çdo lëvizje të protestuesve në vende të tjera", theksoi Shtabi i Policisë, duke shtuar se në të njëjtën kohë "promovuesit urdhërohen, në përputhje me Ligjin e Konsoliduar për Sigurinë Publike, të shpërndajnë demonstratën".
Pas disa përpjekjeve për të thyer bllokadat në Piazza Verdi, protestuesit u përpoqën të marshonin nëpër rrugët e Pariolit, por u ndaluan përsëri në cep të Via Monteverdi dhe Via Paisiello.
Edhe pse protestuesve iu tha përsëri se demonstrata do të mbaronte, ata u përpoqën të vazhdonin si grup drejt Piazza Verdi. Në atë pikë, topat e ujit u aktivizuan përsëri.
"Ne kishim dhënë njoftim paraprak për një marsh dhe na siguruan se do të na lejohej", thotë Vito Scalisi, president i Arci Roma. "Në vend të kësaj, ata sugjeruan që të marshonim përmes bioparkut, por pa flamuj palestinezë , dhe më pas na sulmuan në Piazza Verdi ndërsa ne mbanim duart lart dhe përpiqeshim të negocionim marshimin. Kjo është e papranueshme."/ La Repubblica