LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafikim emigrantësh, vihet në pranga shqiptari në Itali

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 19:34
Bota

Ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafikim

Një shqiptar i shumëkërkuar për trafik ndërkombëtar emigrantësh është arrestuar nga policia italiane në qytetin e Astit. Sipas mediave italiane shqiptari ishte shënjestër e një urdhër-arresti evropian të lëshuar nga Gjykata e Drejtësisë në Tiranë.

Siç raportohet shqiptari lëvizte prej kohësh nën identitet të dyshimtë, duke kërkuar leje qëndrimi në Itali.

Mediat italiane shkruajnë se arrestimi i shqiptarit u bë si rezultat i një kontrolli rutinë nga Njësia e Imigracionit pranë Komisariatit të Policisë në Asti. Fillimisht u mendua se ishte thjesht një qytetar i huaj në pritje të dokumenteve, por më pas hetimet zbuluan të shkuarën e tij kriminale.

Sipas autoriteteve, ai është pjesë e një rrjeti të organizuar kriminal që merret me trafikimin e emigrantëve nga Shqipëria drejt vendeve të ndryshme të Evropës, si dhe me lidhje të dyshuara në Mbretërinë e Bashkuar, Kanada dhe Shtetet e Bashkuara.

Gjykata e Apelit e Torinos ka konfirmuar arrestimin dhe ka dhënë miratimin për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë. Aktualisht, ai ndodhet në paraburgim në Asti, në pritje të përfundimit të procedurave ligjore për kthimin

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion