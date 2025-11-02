“Ish-shokë shkolle”- Sheiku i Abu Dhabit i dhuron një vilë luksoze prej 10 milionë paundësh Princit Andrew
Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, do t’i japë ish-princit britanik Andrew Mountbatten-Windsor, një vilë luksoze buzë detit me vlerë 10 milionë paund, në kompleksin e ruajtur me roje të forta të Sea Palace në Abu Dhabi.
Prona, në pronësi të familjes mbretërore emirate, ofron të gjitha komoditetet e një rezidence mbretërore moderne dhe së shpejti mund të bëhet streha e re e princit të rrëzuar.
Vila, sipas gazetës Mail on Sunday, ndodhet pranë selisë së Marinës së Emirateve dhe brenda rezidencës kryesore të familjes sunduese të Abu Dhabit.
Sheiku Mohammed, i cili ka mbajtur marrëdhënie miqësore me Andrew që nga ditët e tyre të shkollës në Gordonstoun, kohët e fundit urdhëroi një rinovim të plotë të rezidencës private pas vdekjes së Mbretëreshës Elizabeth II.
Sipas arkitektëve dhe dekoruesve që ndërmorën projektin, vila e rinovuar kombinon madhështinë klasike aristokratike me një estetikë “rinore dhe plot gjallëri”, përmes toneve intensive të ngjyrave dhe përfundimeve luksoze prej mermeri. Dizajni synon t’i japë jetë të re stilit tradicional, duke e përshtatur atë me epokën moderne.
Rezidenca përfshin gjashtë dhoma gjumi të bollshme, një kinema private, një pishinë të brendshme dhe një palestër të pajisur plotësisht, duke i ofruar princit mundësinë të jetojë larg publicitetit intensiv që e ndjek. Kuzhina e madhe e vilës ka në staf shefa kuzhine të nivelit të lartë, ndërsa çdo detaj, nga çelësat dhe llambat deri te rubinetat, është e veshur me ar.
Pallati i Detit, i cili daton që nga shekulli i 18-të dhe fillimisht funksiononte si një vëzhgues për mbrojtje nga grabitësit detarë, i ishte vënë në dispozicion Andrew që nga viti 2010. Në atë kohë, Buckingham kishte sqaruar se nuk ishte një donacion, por një grant i përkohshëm akomodimi.
Ka spekulime të përhapura se Andrew synon ta ndajë kohën e tij midis Britanisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, duke e përdorur vilën si bazë të përhershme. Besohet gjithashtu se prona është përdorur në të kaluarën nga ai vetë dhe vajzat e tij, Princeshat Beatrice dhe Eugenie.
Transferimi i tij i mundshëm në Emiratet e Bashkuara Arabe shihet si kulmi i një miqësie të gjatë me Sheikh Mohammed, 64 vjeç, i njohur edhe me inicialet e tij MBZ.
Andrew, 65 vjeç, filloi të vizitonte Abu Dhabin gjatë mandatit të tij si Përfaqësues Special i Mbretërisë së Bashkuar për Tregtinë dhe Investimet Ndërkombëtare nga viti 2001 deri në vitin 2011, kur u detyrua të jepte dorëheqjen për shkak të miqësisë së tij famëkeqe me pedofilin Jeffrey Epstein.